La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un "espacio moderno y acogedor"

Manolo Bakes, una de las cadenas de bollería más famosas de España, continúa con su expansión en Asturias y acaba de abrir una nueva tienda en Gijón. En concreto, en un centro comercial, el de Los Frenos, en el barrio de El Llano. Este nuevo establecimiento, en el que se venderá sus famosos mini-croissants denominados popularmente "manolitos", se suma al que la firma tiene en el centro de la ciudad, en la calle Menen Pérez, en Begoña.

Con esta inauguración, Manolo Bakes alcanza su tienda número 65 en la Península. La cadena aterrizó en Asturias el año pasado con dos locales: uno en Gijón y otro en la calle Uría de Oviedo. Y este mismo año abrió en el principal centro comercial de la región: Parque Principado, en Siero.

Nacida en 2017, Manolo Bakes pertenecía originalmente a la familia Manzano, de Colmenar Viejo, y este año vendió el 28% de su participación al fondo británico VGO Capital. La cadena sigue en proceso de expansión tras el éxito cosechado por sus productos en los lugares donde ya ha abierto.

En el barrio más poblado de Gijón

El centro comercial Los Fresnos ha cumplido más de tres décadas y sigue siendo uno de los espacios más frecuentados de la ciudad y el auténtico punto de encuentro del barrio más poblado de Gijón, El Llano. Su gerente, Mari Paz Álvarez, lo resume con una frase que se ha convertido casi en lema: “Formamos parte de la vida del Llano. Más allá de ser un centro comercial, somos una institución más del barrio".

Espacio "moderno y acogedor"

Los Fresnos vende su nueva cafetería y pastelería de Manolo Bakes como "un espacio moderno y acogedor donde el aroma a café recién hecho se mezcla con sus famosos manolitos. Ideal para una pausa agradable, una merienda espontánea o ese pequeño capricho que alegra el día. Un lugar para disfrutar con calma y repetir sin pensarlo mucho".