Mercaderes d’amistá

Tornen les lluces navidiegues a Xixón. Nun t’esmolezas, la felicidá mércase per toles cais la ciudá. El dulzor afonda a niveles afogantes hasta na mar. La tristura vese como dalgo malo hasta nos drames representaos nel Xovellanos. ¿Y l’amista?

Nun seyas pioyín. L’amistá nun ye daqué inmediatu, hai de trabayalo, necesítase un tiempu pa conocer a les persones, pa poder intercambiar valores y cariñu. ¿Paga la pena gastar tantísimos díes pa ganase una amistá? Agora les coses llógrense nun tris, tamos na dómina la rapidez, avezámonos a llogralo too nun suspiru.

Nestes fiestes sedría bono consiguir una amistá cómodo, que nun mos dieren los problemes típicos d’esa xente de carne y güeso. Nació Friend, el caberu productu que t’ufiertará ser a ganate un requexín nel cielu de lo fácil: nun ties d’esforciate, escaezte de la paciencia, sepártate de los conflictos, nun ties porqué ser recíprocu, Friend darátelo too por nada. Bueno, por casi nada.

El dispositivu engáncheslu a cualquier parte, como un colgante, acarícieslu pa entamar una conversa o non, el mesmu te llanzará una pallabra que quiciabes necesites, pero que te va meyorar la vida. Nun ye broma, yá ta equí, en New York tán a publicitalu. Amistá por dineru, el capitalismu puru, la engañifa perfeuta, siéntate y que te lo den too mazcáu.

Les necesidaes emocionales, la gran cota de mercáu, nuevos millonarios por mor de probetayos que nagüen pola amistá, ensin decatase que lo que-y venden ye un sucedaneu de duldosa calidá. Si daquién-y pon al so productu’l nome de Friend, nun ye por nada, dulda muncho d’ello, cuerre, cuerre muncho, darante tolo contrariu.

Y alcuérdate, un aparatín que te va escuchar a toles hores, sacaráte información a tutiplén: qué idegues polítiques tienes, qué productos se te puen vender con más facilidá, problemes de toa triba que tengas pa robate meyor… Yá tán equí, yá llegaron, los mercaderes de l’amistá.