Esto de que las Navidades comiencen (al menos comercialmente) a finales de octubre hace que se llegue a estas semanas con una sensación de cierto cansancio. Puedo asegurarles que, lejos de no gustarme estas fiestas, soy una entusiasta de estos días y lo que suponen para mí que, básicamente, es encuentro y juntarse a celebrar.

Es cierto que tengo debilidad por esto último: por celebrar. Pero no en un sentido superficial o frívolo. Creo que el verbo trae consigo hacer consciente toda la fortuna y suerte que tenemos algunas personas por nuestra familia, nuestras amistades, nuestra casa o nuestro trabajo y eso debe servir para pensar en quienes no tienen alguna (o todas) de esas cosas y para que, desde nuestro rincón privilegiado, reflexionemos también sobre lo que podemos hacer para que cada vez sean más quienes ocupen esos rincones de bienestar.

No quisiera dar la impresión de que este tipo de análisis deba hacerse solo cuando son estas fechas. Ya saben ustedes que no es la primera (y no será la última) vez que les invito a compartir estas inquietudes que tratan de contribuir a la idea de hacer del mundo un sitio un poco mejor y más cuando parece que no hay mucha luz en medio de tanta oscuridad como parece cernirse sobre nuestras cabezas. Que no estamos viviendo tiempos de calma es bastante evidente y llevarnos por el pesimismo, por el individualismo, por el pasotismo o por todo a la vez es, además de fácil, muy tentador.

Así que, pese al cierto hartazgo que pueden dar tantos anuncios, tantas luces o tantas canciones navideñas, quisiera animarles a celebrar todo lo bueno que tienen, a recordar con gratitud a quienes no están y a pensar que "un poco hace un mucho" y que quienes estamos en este lado afortunado tenemos la responsabilidad de mirar más allá de nuestra pequeña foto de carnet. Hagan fotos panorámicas que son mucho más hermosas. Felices Fiestas.