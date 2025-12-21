Los negocios del barrio gijonés de El Llano se vuelcan en la decoración navideña de los escaparates: "Aportan ambiente a las calles"

Desde belenes tradicionales hasta un vídeo sobre Papá Noel, pasando por árboles cubiertos de nieve. Estos solo alguno de los detalles navideños que aparecen tras los cristales de los negocios de El Llano, donde un año más se está desarrollando el concurso de escaparates que impulsa la asociación La Serena. "Da gusto pasear en estas fechas por el barrio. Con estas iniciativas aportan mucho ambiente a las calles", agradecen los vecinos.

En total, nueve establecimientos de El Llano están participando en el certamen de escaparates, aunque son muchos más los que se han animado a llenar de colorido sus tiendas en estas fechas tan señaladas. Uno de los comercios que participan por primera vez es la pastelería Alejandro´s, ubicada en la calle Juan Alvargonzález. Los responsables de este negocio han aprovechado las tres cristaleras para instalar un belén, guirnaldas y otros detalles. "Participamos por primera vez en este tipo de concursos en Halloween y conseguimos el tercer puesto. Nos gustó la experiencia y quisimos probar en Navidad", comenta María José González, trabajadora de la pastelería desde hace siete años, antes de poner el foco en que el certamen "es buena idea porque a los clientes les encanta y se genera un buen ambiente".

Quien no dudó en tomar parte una vez más en el concurso de La Serena fue Ángel Morcillo, al frente de Vivalia Grupo Inmobiliario, en la calle Fuente del Real. El despliegue decorativo ha sido total, al igual que la apuesta por la innovación y la implementación de aparatos tecnológicos. Más allá de gnomos de tamaños muy variados, en su escaparate llama la atención una gran pantalla en la que se puede ver un vídeo "lleno de magia", que gira en torno a la aparición de Papá Noel en este negocio. "La historia cuenta que Papá Noel se estrella contra nuestra oficina y que desde aquí le ayudo a reparar el trineo para que pueda seguir realizando sus entregas a las casas", resume Morcillo, encantado con la propuesta de la asociación que lidera Arancha Sánchez. "Se involucran mucho y lo que consiguen es aportar luz a este barrio. Ojalá cada año sean más los establecimientos que pongan decoración navideña", asevera.

Para esta edición, desde la entidad vecinal apuntan que el jurado valorará la ambientación, la originalidad y la creatividad de los escaparates de un barrio volcado con la Navidad. Otro ejemplo de ello se encuentra en La alacena de Migaya, un negocio de la calle La Serena, que a pesar de no estar inscrito en el concurso está repleto de adornos. "La gente lo agradece y notamos que la decoración es algo que anima a los clientes", asegura Carmen Fernández.