"Por una vivienda digna. Blanca se queda", la pancarta con la que el fútbol de Gijón apoya a una inquilina a la que le quieren subir la renta

«Quisimos visibilizar, por un lado, el problema tan grande que hay con la vivienda, y por otro lado, concretarlo, para que se vea la parte humana, de Blanca que está ahora mismo en riesgo de que la desahucien y sin darle ninguna alternativa». El presidente del Unión Club Ceares, Íñigo Arza, explicó ayer tras el partido en casa contra el Gijón Industrial, lo que les ha motivado a dedicar este derbi del fútbol gijonés a la situación en la que se encuentra Blanca Morillo, una vecina de El Llano a la que su casero le quiere subir la renta un 31%, desde los 458 euros que paga en la actualidad hasta 600.

"Es un desahucio encubierto", sostiene Javier Linares, del Sindicato de Inquilinos, que está ayudando a esta mujer "con una pensión de 860 euros". El asunto se resolverá en los tribunales, después de que el casero le hubiera dado de plazo hasta fin de año para firmar el nuevo contrato con la subida.

A su caso particular y al del derecho a una vivienda le quisieron dar visibilidad ayer durante el partido de fútbol. Íñigo Arza explica que "este año dedicamos el derbi al derecho a una vivienda digna. Anteriormente, el último derbi en La Calzada lo dedicamos al vial de Jove, que el Indus y la gente de allí lo percibían como la preocupación principal. Y el anterior en Ceares lo dedicamos al Hogar de Ceares, que están proceso de rehabilitación y recuperación para el vecindario. Con esa idea de reivindicar el derecho a una vivienda, nos llegó a la vez el problema de Blanca, una vecina de Gijón, a la que le subieron de golpe el alquiler un montón, en la casa en la que lleva viviendo la tira de años, y la pensión no le da para pagarlo. Ahora mismo está amenazada de desahucio y en un sinvivir, con el riesgo de quedarse sin techo", explica el directivo del equipo gijonés.

Recogida de firmas

Durante el partido el Sindicato de Inquilinos estuvo recogiendo firmas para apoyar la causa de esta mujer y "firmó casi todo el mundo que vino, recogieron un montón. Y el equipo sacó una pancarta en la que se ponía ‘Por el derecho a una vivienda digna. Blanca se queda’", señala Arza.

Javier Linares apunta que la jubilada a la que quieren subir ahora la renta lleva residiendo 24 años en el piso de El Llano, de tres habitaciones. Tras el fallecimiento de la madre del actual casero, "estuvo 7 meses sin contrato y ahora llega con un contrato (el casero) en el que quiere subir la renta a 600 euros", algo que no considera justificado, no sólo por la escasa cuantía que le quedaría a la mujer para vivir, por su baja pensión, sino también porque "en todos estos años no se hizo ninguna mejora en la casa, sólo cambiar una nevera".

Considera que detrás de esta subida que plantea, "el casero lo que realmente quiere es que se marche".