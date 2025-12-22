Cine infantil y cine mudo: estas son las dos propuestas del CMI El Llano para cerrar el año
El centro municipal acoge una sesión familiar del festival Pequecinema y una proyección del ciclo Cine Mudo II
Demi Taneva
El Centro Municipal Integrado El Llano ofrece esta semana dos propuestas culturales pensadas tanto para el público familiar como para los amantes del cine clásico.
Cine infantil y familiar
La primera cita llegará el martes 23 de diciembre, a las 12.00 horas, con una sesión de Pequecinema, el Festival de Cine Infantil de Gijón. La actividad, dirigida a familias y especialmente recomendada para niñas y niños de entre 2 y 12 años, incluirá la proyección de varios cortometrajes de animación procedentes de distintos países.
En concreto, se proyectarán Pezuñas en patines, de Ignas Meilūnas (Lituania); Pig, de Jorn Leeuwerink (Países Bajos); Wan, de Víctor Monigote (España); y Ugamú, mi enemigo imaginario, de Yuyu Velasco (Colombia). La entrada será libre hasta completar aforo.
Esta sesión de Pequecinema tendrá además continuidad en otros centros municipales de la ciudad: el viernes 26 de diciembre en el CMI Pumarín Gijón-Sur, el lunes 29 en el CMI L’Arena y el martes 30 en el CMI Ateneo La Calzada.
Nueva edición de cine mudo
La segunda propuesta del CMI El Llano será el viernes 26 de diciembre, a las 19.00 horas, con una videoproyección del Ciclo Cine Mudo II, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. En esta ocasión se proyectará La ley del hampa.
La cinta narra la historia de dos personajes de los bajos fondos, un delincuente y un abogado, que unen fuerzas para ascender en el mundo del crimen, con la aparición de una mujer que enturbia su relación. La proyección tendrá lugar en el salón de actos, en versión original con subtítulos en castellano, y contará también con entrada libre hasta completar aforo.
