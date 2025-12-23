El Llano apura la recta final de su Concurso de Escaparates Navideños: "Es una forma de apoyar al comercio de proximidad y de hacer barrio"

El barrio de El Llano vive estos días la recta final del VI Concurso de Escaparatismo Navideño, una iniciativa impulsada por la Asociación Vecinal La Serena que vuelve a poner el foco en el pequeño comercio como motor de vida y dinamización del barrio durante las fiestas.

La presidenta de la asociación, Arancha Sánchez, explica que la idea nació “como una forma de incentivar las compras en el pequeño comercio del barrio y darles más visibilidad”. Se trata, además, de una propuesta que cuenta con una respuesta muy positiva por parte del vecindario: “Tiene muy buena acogida por parte de los vecinos, hay mucha implicación”, subraya. Este año participan nueve establecimientos, en una edición que alcanza ya su sexto año de celebración, consolidándose como una cita habitual de la Navidad en El Llano.

Creatividad y ambiente navideño

El concurso tiene como objetivo fomentar y dinamizar el comercio del barrio y promover la creatividad de los comerciantes, al tiempo que contribuye a crear un ambiente festivo en las calles en fechas tan señaladas.

Pueden participar todos los establecimientos abiertos al público en El Llano, independientemente de su actividad, con total libertad en cuanto a técnica y estilo. Los escaparates deben estar decorados con motivos navideños y expuestos del 13 al 25 de diciembre, periodo durante el cual el jurado visita los comercios sin previo aviso para realizar las valoraciones.

Jurado, premios y fallo

El jurado está formado por personas ajenas a la junta directiva de la asociación y valora aspectos como la ambientación navideña, la originalidad, el montaje e iluminación, la estética, la complejidad, la creatividad y el atractivo comercial de cada escaparate.

El concurso contempla tres premios: El primero está valorado en 100 euros, mientras que el segundo y el tercero en 50 euros cada uno.

El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el lunes 29 de diciembre, poniendo el broche final a una iniciativa que, edición tras edición, refuerza el vínculo entre vecinos y comerciantes.

Para Arancha Sánchez, el balance vuelve a ser positivo: “Es una forma de apoyar al comercio de proximidad y de hacer barrio”, resume, destacando el esfuerzo que realizan los establecimientos para transformar sus escaparates y contribuir al ambiente navideño de El Llano.