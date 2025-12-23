Susto en Gijón: un niño se pierde en El Llano y es localizado por su madre horas después

Susto importante en el barrio de El Llano, en Gijón. Un niño se perdió esta tarde en el centro comercial Los Fresnos sobre las seis y media. Acaba de ser localizado ahora, a última hora de la noche. El pequeño ya está con su madre.

La Policía Nacional y la Policía Local colaboraron en la búsqueda. Se vivieron momentos de tensión. El pequeño salió por la planta baja a la calle y se le perdió la pista. Ahora, ya ha sido localizado y se encuentra con la madre.