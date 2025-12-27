El hombre reducido con un tiro en la pierna en Gijón ya fue detenido por tener 16 cachorros encerrados y uno muerto en el congelador

Un hombre de 36 años ha sido detenido en la mañana del sábado en la calle Marcelino González, en El Llano, después de haber amenazado a su madre con un cuchillo y un martillo. La actuación de la Policía Nacional, que se llevó a cabo sobre las 7.30 horas en una calle tranquila y donde no abundan los negocios, no fue fácil. El hombre, que se encontraba en un estado de alteración notable, se resistió con fuerza a los agentes, que acabaron entrando en el domicilio con escudos y no tuvieron más remedio que reducirlo mediante un disparo en el muslo de la pierna izquierda.

A primera hora de la mañana, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar tras recibir un aviso de un fuerte altercado en un domicilio del número 32 de la calle Marcelino González. Dentro, el varón detenido estaba amenazando a su madre con un cuchillo y un martillo en cada mano, según informó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La mujer, asustada, consiguió esconderse a resguardo en una de las habitaciones.

Con la aparición de los agentes, el varón los recibió lanzándoles una maceta a uno de sus vehículos, momento en el que la señora aprovechó para escaparse. Según apuntan las primeras informaciones, llevaba un tiempo sin tomar medicación y se mostraba muy agresivo. La compleja intervención policial acabó resolviéndose con una entrada en el estrecho portal mediante escudos y reduciendo al individuo que no entraba en razón con un disparo en la pierna. También se personaron sanitarios que trasladaron al detenido al Hospital de Cabueñes.

Más de una docena de perros encerrados y uno muerto en el congelador

No era la primera vez que hay una actuación policial en este piso de la calle Marcelino González motivada por la actitud de este hombre. En enero de 2023, después de unas vacaciones fuera de casa, la madre solicitó la ayuda de la Policía Local al no poder entrar al domicilio donde se encontraba su hijo encerrado. Tras convencerlo, los agentes descubrieron una habitación que se encontraba cerrada con llave.

Detrás de la puerta se encontraron hasta 16 cachorros de perro denominados potencialmente peligrosos, "algún cruce con pitbull", señalaron en el albergue de Serín cuando se los entregaron. El hallazgo no quedó ahí, ya que en un congelador tenía guardado otro can muerto.

Los animales, descuidados y desnutridos, convivían en el hogar que compartían madre e hijo sin que esta supiera de la existencia de ellos. "Siempre le dijo que no quería perros en casa y que la habitación estaba cerrada", mencionaron los investigadores tras tomar declaración a la mujer. "Llegaron bastante flacos, con las uñas largas de no haber pisado nunca la calle. La habitación en la que estaban era totalmente insalubre", afirmaron en el albergue.

En aquella ocasión, el hombre fue trasladado al Hospital de Jove y denunciado por un presunto delito de maltrato animal.