El hombre reducido con un tiro en la pierna en Gijón ya fue detenido por tener 16 cachorros encerrados y uno muerto en el congelador
Este sábado por la mañana la Policía Nacional irrumpió en su casa de El Llano donde amenazó a su madre con un cuchillo y un martillo
Hace dos años fue acusado de un presunto delito de maltrato animal y trasladado al Hospital de Jove por un brote psicótico
Un hombre de 36 años ha sido detenido en la mañana del sábado en la calle Marcelino González, en El Llano, después de haber amenazado a su madre con un cuchillo y un martillo. La actuación de la Policía Nacional, que se llevó a cabo sobre las 7.30 horas en una calle tranquila y donde no abundan los negocios, no fue fácil. El hombre, que se encontraba en un estado de alteración notable, se resistió con fuerza a los agentes, que acabaron entrando en el domicilio con escudos y no tuvieron más remedio que reducirlo mediante un disparo en el muslo de la pierna izquierda.
A primera hora de la mañana, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar tras recibir un aviso de un fuerte altercado en un domicilio del número 32 de la calle Marcelino González. Dentro, el varón detenido estaba amenazando a su madre con un cuchillo y un martillo en cada mano, según informó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La mujer, asustada, consiguió esconderse a resguardo en una de las habitaciones.
Con la aparición de los agentes, el varón los recibió lanzándoles una maceta a uno de sus vehículos, momento en el que la señora aprovechó para escaparse. Según apuntan las primeras informaciones, llevaba un tiempo sin tomar medicación y se mostraba muy agresivo. La compleja intervención policial acabó resolviéndose con una entrada en el estrecho portal mediante escudos y reduciendo al individuo que no entraba en razón con un disparo en la pierna. También se personaron sanitarios que trasladaron al detenido al Hospital de Cabueñes.
Más de una docena de perros encerrados y uno muerto en el congelador
No era la primera vez que hay una actuación policial en este piso de la calle Marcelino González motivada por la actitud de este hombre. En enero de 2023, después de unas vacaciones fuera de casa, la madre solicitó la ayuda de la Policía Local al no poder entrar al domicilio donde se encontraba su hijo encerrado. Tras convencerlo, los agentes descubrieron una habitación que se encontraba cerrada con llave.
Detrás de la puerta se encontraron hasta 16 cachorros de perro denominados potencialmente peligrosos, "algún cruce con pitbull", señalaron en el albergue de Serín cuando se los entregaron. El hallazgo no quedó ahí, ya que en un congelador tenía guardado otro can muerto.
Los animales, descuidados y desnutridos, convivían en el hogar que compartían madre e hijo sin que esta supiera de la existencia de ellos. "Siempre le dijo que no quería perros en casa y que la habitación estaba cerrada", mencionaron los investigadores tras tomar declaración a la mujer. "Llegaron bastante flacos, con las uñas largas de no haber pisado nunca la calle. La habitación en la que estaban era totalmente insalubre", afirmaron en el albergue.
En aquella ocasión, el hombre fue trasladado al Hospital de Jove y denunciado por un presunto delito de maltrato animal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón
- Quirón reactiva su hospital privado en Nuevo Gijón con avances en el convenio municipal para la compra de parcelas
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico