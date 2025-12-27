Reducen de un tiro en la pierna a un paciente psiquiátrico que estaba amenazando a su madre, encerrada una habitación, con un cuchillo y un martillo

Un gran susto en el barrio gijonés de El Llano y una complicada actuación policial. Un gijonés de 36 años, con severos problemas psiquiátricos, tuvo que ser reducido por agentes de la Policía Nacional debido a su grave estado de alteración, que llevó a amenazar a su madre con un cuchillo y un martillo. La mujer, afortunadamente, que se había encerrado en una habitación, logró escapar con la llegada de los agentes, que acabaron disparándole un tiro en la pierna al varón para poder reducirle.

El incidente ocurrió en la calle Marcelino González número 32. El joven, que según las primeras informaciones no estaba tomándose la medicación, comenzó a amenazar a su madre, muy alterado. Llevaba un cuchillo y un martillo, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA.

Una intervención en el barrio de El Llano

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional. El joven se percató de su presencia y les recibió lanzándoles una maceta desde la ventana que dio en uno de los vehículos. En ese momento, la mujer afectada logró escapar, pero el hombre persistía en su actitud violenta.

Cubiertos con escudos para entrar al piso

Los agentes, cubiertos con escudos, subieron a la vivienda, donde este individuo seguía muy alterado. Reducirle fue tarea muy compleja, pues, además, les estaba amenazando y queriendo acometer con un cuchillo. Los agentes hicieron todo lo posible por intentar calmarle, pero sin éxito, hasta que al final tuvieron que hacer uso de su arma reglamentaria disparando al techo de manera disuasoria, pero no lograron efecto alguno.

Dadas las circunstancias, los agentes, ante la gravedad de la situación, no tuvieron más remedio que dispararle en el muslo de la pierna izquierda para que cesara en su actitud y pudiesen prestarle la ayuda que necesitaba.

Hasta el lugar fueron comisionados los servicios sanitarios para asistir al joven, que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes.