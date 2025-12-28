¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque "cada día se necesita más espacio"

Con la nueva jefatura de la Policía Local en pleno funcionamiento, la vieja sede de la jefatura en la calle San José, en la frontera entre Ceares y El Llano, está ya en condiciones de la prometida inspección técnica que revisará el estado del inmueble. Considera la alcaldesa Carmen Moriyón que, por lo que se aprecia a simple vista, la previsión es que ese estudio se salde con el descarte de la presencia de daños estructurales y con la recomendación de abordar una reforma de bastante calado. Antes de esa obra, no obstante, los dos socios del gobierno deben consensuar cuál será la nueva vida del edificio y, por ahora, la Regidora forista estima que hay un sector que le traslada con frecuencia sus nuevas necesidades: las asociaciones sociosanitarias. "Lo que estoy viendo, y cada día más, que es ahora mismo necesitamos más espacios para asociaciones de pacientes y familias de distintas patologías", cuenta. La última en lanzarle esta petición, cuenta, fue la Asociación Lúpicos de Asturias (Alas), hace un par de semanas.

El futuro de este inmueble lleva años siendo tema de debate sin que por ahora se haya concretado un proyecto concreto y consensuado. Para este inmueble de los años treinta se barajaron ideas de todo tipo: que sirviese como sede del Patronato Deportivo o como espacio de dependencias municipales para desatascar otros edificios públicos, por ejemplo, o como estancia para reunificar la atención a inmigrantes o para centralizar los recursos de participación ciudadana. Desde hacía ya tiempo, no obstante, ambos partidos del gobierno habían optado por centrarse en la culminación de la nueva comisaría, un hito superado ya el pasado septiembre.

La nueva sede, ubicada junto al Palacio de Justicia, está solo pendiente del anunciado centro de control, pero ya está operativo tras una inversión que alcanzó los 14 millones de euros.

El auge de este tipo de agrupaciones hace necesarias nuevas estancias para ofertar terapias adaptadas

Señala ahora la Regidora que el inmueble sigue pendiente de que los arquitectos municipales entren al edificio y hagan un estudio a fondo de su estado. "No soy experta, pero probablemente nos dirán que no hay daños estructurales y que lo que se necesite sea una remodelación importante y adecuar el edifico a las necesidades de edificios modernos actuales", razona. Es previsible, por ejemplo, que haya que modernizar los sistemas de aislamiento y climatización y darle como mínimo un lavado de cara a la fachada, que presenta desconchones bien visibles.

La Alcaldesa dice que la idea que más le gusta ahora es la ya citada y de acuerdo a las necesidades que le ha trasladado el propio sector. "Hay asociaciones que necesitan urgentemente una ubicación", asegura la forista, que dice haberse reunido ya con varias entidades en compañía del popular Guzmán Pendás, responsable de Servicios Sociales.

La Regidora añade también que destinar un inmueble como sede de asociaciones sociosanitarias es un modelo que ya tiene ejemplos de éxito en la ciudad con complejos como el hotel sociosanitario de El Natahoyo, que permitió darle un cobijo a las entidades locales que ayudan a pacientes con alzheimer y parkinson. "Este tipo de asociaciones lo dan todo para que los enfermos tengan un lugar a donde acudir. A veces el médico te da el diagnóstico y te explica lo que tienes y no hay más, y solemos decirles, después de eso, que hay una asociación centrada en su enfermedad. Bueno, pues esas asociaciones necesitan un soporte y el Ayuntamiento creo que puede hacerlo", concreta. Añade que estas agrupaciones, con más espacios, podrán ampliar sus ofertas de terapias y servicios de acompañamiento.