Hablan los vecinos del gijonés que atacó con un cuchillo y un martillo a su madre: "Llevábamos mucho sin verle, pensamos que estaría en la cárcel"

Un gran susto en el barrio gijonés de El Llano y una complicada actuación policial a primera hora de la mañana. Un gijonés de 36 años con severos problemas psiquiátricos tuvo que ser reducido ayer por agentes de la Policía Nacional debido a un grave estado de alteración que le llevó a amenazar a su madre con un cuchillo y un martillo. La mujer, afortunadamente, que se había encerrado en una habitación, logró escapar con la llegada de los agentes, que acabaron disparándole un tiro en la pierna al varón para poder reducirle y después de que éste mostrase intenciones de querer herirles.

El incidente ocurrió en la calle Marcelino González, en el número 32. El joven, que según las informaciones recabadas por este periódico no estaba tomándose la medicación, comenzó a amenazar a su madre, muy alterado. Llevaba un cuchillo y un martillo, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional. El joven se percató de su presencia y les recibió lanzándoles una maceta desde la ventana, que dio en uno de los vehículos. En ese momento, la mujer afectada logró escapar, pero el hombre persistía en su actitud violenta.

Los agentes, cubiertos con escudos, subieron a la vivienda, donde este individuo seguía muy alterado. Reducirle fue tarea muy compleja, pues, además, les estaba amenazando y queriendo acometer con un cuchillo. Los agentes hicieron todo lo posible por intentar calmarle, pero sin éxito, hasta que al final tuvieron que hacer uso de su arma reglamentaria disparando al techo de manera disuasoria, pero no lograron efecto alguno.

Traslado al Hospital de Cabueñes

Dadas las circunstancias, los agentes, ante la gravedad de la situación, no tuvieron más remedio que dispararle en el muslo de la pierna izquierda para que cesara en su actitud y pudiesen prestarle la ayuda que necesitaba. Hasta el lugar fueron comisionados los servicios sanitarios para asistir al joven, que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes.

El altercado, sobre las 7.30 horas, apenas levantó revuelo en una zona tranquila y en donde el único bar que había en la calle no estaba abierto. "Llevo mucho tiempo sin verlo, pensaba que estaba en la cárcel", señalaron en el barrio, que también recordaban algún que otro episodio menor en el que estuvo implicado por temas de ruidos.

Un perro en el congelador

En la zona era conocido por sus problemas. "A la madre todavía la vi no hace mucho paseando y yendo a la compra, pensaba que el hijo estaba en algún centro", describía una vecina. "Cada poco tiempo movía el coche y nos enterábamos toda la calle por el ruido que hacía señalando", aportaba otro gijonés.

I. P.

Este gijonés ya contaba con antecedentes por una sorprendente intervención en el mismo piso de la calle Marcelino González. En enero de 2023 la Policía Local se encontró dentro de una habitación, que estaba cerrada con llave, hasta 16 cachorros de perro de una raza potencialmente peligrosa.

También hallaron otro muerto dentro del congelador. Ese operativo motivó su traslado al Hospital de Jove y una posterior instrucción judicial que acabó en condena. Los animales fueron trasladados al albergue de Serín donde se fueron recuperando paulatinamente.