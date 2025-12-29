El gijonés que atacó con un cuchillo y un martillo a su madre queda en libertad y a la espera de un examen psiquiátrico

El gijonés de 36 años detenido el pasado fin de semana después de atacar a su madre con un cuchillo y un martillo, y al que la Policía Nacional tuvo que disparar en la pierna para reducirle, ha quedado este lunes en libertad provisional después de prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en funciones de guardia. La Fiscalía solicitó medidas cautelares como una orden de alejamiento de su madre y del piso donde ella reside así como que se someta a este gijonés a un examen completo para comprobar sus patologías mentales.

La intervención policial tuvo lugar el sábado por la mañana, sobre las 7.30 horas. Este hombre tenía encerrada a su madre en una habitación después de que comenzase a amenazarla con un cuchillo y un martillo. Con la llegada de la Policía Nacional este individuo se puso todavía más violento, comenzando con el lanzamiento de cosas por la ventana. Una maceta, de hecho, impactó en uno de los vehículos policiales. En ese momento, la madre del joven aprovechó para escapar.

Los agentes accedieron a la vivienda, ubicada en la calle Marcelino González, en el barrio de El Llano, protegidos con escudos. Este hombre les acometió y tuvieron que disparar al aire para intentar disuadirle. No fue posible y persistía en su actitud. Al final, a los agentes no les quedó más remedio que dispararle en el muslo izquierdo para poder reducirle. Varios agentes resultaron también lesionados de distinta consideración fruto de l aintervebción.

Alta en el hospital de Cabueñes

Los servicios sanitarios trasladaron al Hospital de Cabueñes al joven por la herida de bala. Hoy lunes recibió el alta y pasó por los calabozos de la comisaría de El Natahoyo, donde se acogió a su derecho a no declarar. A primera hora de la tarde fue trasladado al Juzgado, donde le expusieron los hechos por los que se le investiga. En principio, y sin perjuicio de que la calificación cambie a lo largo de la instrucción, el Ministerio Fiscal le atribuye los delitos de maltrato en el ámbito familiar, amenazas, atentado a agente e la autoridad, daños dolosos y tres delitos de lesiones.

El joven gijonés quedó en libertad provisional, pero no podrá acercarse a su madre ni a su vivienda a menos de 300 metros. Además, le someterán a una revisión psiquiátrica para conocer su estado mental y también su imputabilidad.

Más de una docena de perros encerrados y uno muerto en el congelador

No era la primera vez que hay una actuación policial en este piso de la calle Marcelino González motivada por la actitud de este hombre. En enero de 2023, después de unas vacaciones fuera de casa, la madre solicitó la ayuda de la Policía Local al no poder entrar al domicilio donde se encontraba su hijo encerrado. Tras convencerlo, los agentes descubrieron una habitación que se encontraba cerrada con llave.

Detrás de la puerta se encontraron hasta 16 cachorros de perro denominados potencialmente peligrosos , "algún cruce con pitbull", señalaron en el albergue de Serín cuando se los entregaron. El hallazgo no quedó ahí, ya que en un congelador tenía guardado otro can muerto.

Los animales, descuidados y desnutridos, convivían en el hogar que compartían madre e hijo sin que esta supiera de la existencia de ellos. "Siempre le dijo que no quería perros en casa y que la habitación estaba cerrada", mencionaron los investigadores tras tomar declaración a la mujer. "Llegaron bastante flacos, con las uñas largas de no haber pisado nunca la calle. La habitación en la que estaban era totalmente insalubre", afirmaron en el albergue.