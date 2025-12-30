Árboles frondosos

Cuando se habla de contaminación en la plaza de Los Fresnos, conviene recordar lo planificado en el PGO y los cambios que conveniencias políticas y empresariales introdujeron hasta llegar a la situación actual.

El PGO de 1987 trazaba una avenida que sería una de las principales vías de acceso a la ciudad. Conscientes los autores del plan de que esta avenida significaría un aumento importante de la contaminación, proyectaron en su centro un parque urbano en el que se plantarían árboles de gran porte, frondosos decía el texto original, que sirvieran de contrapunto al aumento del tráfico en la zona; además, el plan fijaba unas alturas máximas de las nuevas edificaciones que evitarían la masificación.

Tras la asamblea fraudulenta de la Laboral, la llegada del "nuevo" PSOE en 1987 al Ayuntamiento, cambió por completo las previsiones del plan y estableció nuevos criterios para que lo que iba a ser un crecimiento pausado fuera una realidad inmediata. Se autorizó una altura más en cada parcela y un centro comercial en el centro de la avenida, un centro como los que habitualmente se ubicaban en el extrarradio, pero dentro del núcleo urbano. Un centro de este tipo necesita un aparcamiento propio que no cabía en la zona, por lo que el Ayuntamiento, sin reparos de la asociación de vecinos, le cedió el subsuelo de la plaza que iba a ser el pulmón de la avenida sin compensaciones. La cesión impedía la creación del parque urbano y sumaba a la contaminación del tráfico de la avenida, el generado por el centro comercial y el del mayor número de viviendas construidas.

Cuando José Manuel Palacio, ya concejal de Unidad Gijonesa, preguntó en un pleno al entonces alcalde por los cambios y le advirtió de las consecuencias de sustituir árboles de gran porte por casetas metálicas mostrando el plano incluido en el PGO, el alcalde, tras una de sus peroratas habituales para desviar el tema de su punto central, anunció pomposamente que la plaza estaba en desarrollo y que habría árboles frondosos; cuando Palacio le contestó que no era posible plantar un roble sobre un sótano, el alcalde dio el tema por zanjado y pasó a la siguiente pregunta.

Ahora que el problema es acuciante, conviene recordar que el PSOE que lo provocó es el que, como en la Laboral en 1987, defenestró a una alcaldesa que había recuperado la Alcaldía y lo estaba haciendo bien, para entregársela a la derecha, convirtiéndose en un alma en pena que cada día busca un "titularín" en el periódico para seguir sobreviviendo.