El gijonés que atacó a su madre con un cuchillo (ya en libertad aunque con medidas cautelares) alega que todo es "un complot"

El gijonés de 36 años detenido el pasado fin de semana después de atacar a su madre con un cuchillo y un martillo, y al que la Policía Nacional tuvo que disparar en la pierna para reducirle, quedó ayer en libertad provisional después de prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en funciones de guardia. Eso sí, con medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal como una orden de alejamiento de su madre y del piso donde ella reside así como que se someta a este gijonés a un examen completo para comprobar sus patologías mentales.

El joven gijonés, que ya había tenido problemas con la Justicia después de que hallasen en su piso de la calle Marcelino González, en El Llano, a más de una decena de perros desnutridos (y uno de ellos muerto en el congelador), prestó declaración ante la magistrada, negando todos los hechos descritos en el atestado policial. Este individuo, que estuvo asistido por una letrada del turno de oficio, defendió la idea de que todo se trata de "un complot" en su contra, tanto estos hechos como los ocurridos en enero de 2023 con los perros que tenía en su casa.

La intervención policial por la que ahora se investiga a este gijonés, que responde a las iniciales J. F. G., tuvo lugar el pasado sábado por la mañana, sobre las 7.30 horas. Este hombre tenía encerrada a su madre en una habitación después de que comenzase a amenazarla con un cuchillo y un martillo. Con la llegada de la Policía Nacional este individuo se puso todavía más violento, comenzando con el lanzamiento de cosas por la ventana. Una maceta, de hecho, impactó en la luna de uno de los vehículos policiales. En ese momento, la madre del joven aprovechó para escapar.

Lanzó una maceta que impactó contra un vehículo policial

Los agentes accedieron a la vivienda protegidos con escudos y con máxima precaución. Este hombre les acometió y los policías tuvieron que disparar al aire hasta en dos ocasiones para intentar disuadirle. No fue posible y J F. G. persistía en su actitud agresiva, sin atender las indicaciones de los actuantes. Al final, a los agentes no les quedó más remedio que dispararle en el muslo izquierdo para poder reducirle. Hasta tres integrantes de la comisaría de El Natahoyo resultaron lesionados de distinta consideración fruto de la intervención. Todos ellos se recuperan.

Los servicios sanitarios que se personaron en la calle Marcelino González trasladaron al Hospital de Cabueñes al joven por la herida de bala. Ayer lunes recibió el alta –según las fuentes consultadas caminaba bien– y pasó por los calabozos de la comisaría de El Natahoyo, donde se acogió a su derecho a no declarar. A primera hora de la tarde fue trasladado al Palacio de Justicia, donde le expusieron los hechos por los que se le investiga. En principio, y sin perjuicio de que la calificación cambie a lo largo de la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal le atribuye los delitos de maltrato en el ámbito familiar, amenazas, atentado a agente e la autoridad, daños dolosos y tres delitos de lesiones, uno por cada uno de los agentes lesionados durante su intervención.

A la hora de relatar su versión de los hechos encadenó expresiones inconexas y bajo el argumento de que todo era "un complot" en su contra que existía, además, desde la intervención con los perros en 2023, de la que salieron condenados tanto él como su madre a un año y medio de cárcel por maltrato animal. Sobre la mesa está la hipótesis de que sufra algún tipo psicosis paranoide. Después de su encuentro con la magistrada, el joven quedó en libertad provisional, pero no podrá acercarse a su madre ni a su vivienda a menos de 300 metros. Además, le someterán a una revisión psiquiátrica para conocer su estado mental y también su imputabilidad. Cabe señalar que la madre del joven declinó denunciar los hechos ocurridos el pasado sábado.