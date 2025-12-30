El Llano ya tiene ganadores de su Concurso de Escaparates Navideños: “Esta iniciativa es una manera de dar luz al barrio”

El concurso, impulsado un año más por la Asociación Vecinal La Serena, forma parte de una iniciativa ya consolidada en El Llano para dinamizar el comercio de proximidad y animar las calles del barrio durante la Navidad. En esta edición, participaron establecimientos con escaparates pensados para llamar la atención de los vecinos y generar ambiente navideño en un barrio donde la iluminación y la decoración no siempre llegan con la misma intensidad que al centro de la ciudad. El certamen dejó este año un palmarés marcado por la creatividad, el trabajo artesanal y la implicación personal de los comerciantes.

Un escaparate con historia, vídeo y reutilización

El primer premio fue para Ángel Morcillo, de Vivalia Inmobiliaria, un habitual de los concursos de escaparatismo, que suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria ya premiada en ediciones anteriores. “Es una alegría, porque ves que el esfuerzo que realizas tiene su recompensa”, señaló Morcillo, que explicó que su motivación va más allá del premio. “No es solo el concurso, es dar luz al barrio, cambiar la dinámica y que los vecinos vean cosas distintas cuando pasan por delante”.

Segundo premio del concurso. / D. T.

La propuesta ganadora combinó decoración física y un vídeo navideño con mensaje. “Cuando estábamos montando me di cuenta de que me faltaba algo y a partir de ahí creé una historia”, explicó Morcillo, que incorporó un vídeo al escaparate para ambientar aún más el relato. El montaje -compuesto por decenas de metros de luces, un árbol de navidad gigante, un Papá Noel accidentado y varios elfos llevando regalos- le llevó dos fines de semana, mientras que la pieza audiovisual requirió más tiempo.

Todo el trabajo lo realizó él mismo, salvo la colaboración puntual de su familia en el vídeo. Además, el escaparate apostó por la reutilización de materiales. “Una de nuestras premisas es reutilizar y reducir el consumo”, subrayó. Entre los detalles más especiales, destacó una bola de un reno que le acompaña desde 2007, “siempre lo pongo y le tengo un cariño especial”. Morcillo defendió también la importancia de este tipo de iniciativas. “Dar luz al barrio es importantísimo para que se note que estamos en Navidad”, afirmó.

Un segundo premio con sabor infantil

El segundo premio fue para Marta López, de Grupo Teclas, un negocio dedicado a actividades extraescolares y talleres infantiles. “No lo esperábamos”, reconoció, “lo hicimos porque me gusta mucho la Navidad y trabajamos con niños, un poco para animar el barrio”.

El escaparate recreó una casa de jengibre, con materiales como espuma, goma eva y piezas hechas a mano. “Fue la primera vez que trabajábamos con espuma de obra y nos manchamos enteras”, contó entre risas. El montaje llevó más de una semana, con cambios sobre la marcha hasta dar con el resultado final.

Lilian Blanco, tercer premio del concurso. / D. T.

La decoración se extendió también a la fachada del local, algo que, según López, llamó la atención de los vecinos. “Todo el mundo se para a mirarlo y nos dicen que da gusto ver ambiente navideño”. Para ella, el concurso es clave en un barrio donde “en Navidad hay poquita cosa y en algunas calles no hay ni luces”.

Un Belén en la playa hecho a mano

El tercer premio recayó en Lilian Blanco, de Lilian Manualidades, que se estrenaba en el concurso del barrio, “es mi primera vez y me hizo mucha ilusión”, confesó. Su escaparate, pequeño en tamaño pero grande en detalle, recrea un Belén ambientado en la playa de Gijón, con caseta, gaviotas y guiños al salvamento marítimo.

“Todo está hecho a mano por mí, no hay nada comprado”, explicó Blanco, que trabajó casi un mes en casa, a ratinos, ya que lleva el negocio ella sola. La pieza más compleja fue la caseta de playa, mientras que las gaviotas son su detalle favorito, “me hacen gracia y son muy representativas”.

Vecina del barrio y con 26 años de trayectoria en el negocio, Blanco destacó la importancia del concurso. “Las Navidades notan mucho en el centro, pero los barrios quedan más excluidos”, señaló. “Esto ayuda a que la gente se pare, mire y descubra comercios que igual no conocía”.

Más allá de los premios, los tres comerciantes coincidieron en el valor del certamen como herramienta para animar la vida del barrio, generar ambiente navideño y reforzar el comercio de proximidad. Escaparates pensados para sorprender, hechos con horas extra, creatividad y, sobre todo, con la intención de que El Llano también tenga su propia Navidad en las calles.