Así avanzan las obras de la nueva escuelina de El Llano, una obra clave para Gijón

Las obras de la escuelina de 0 a 3 años de El Llano, proyecto esperado desde hace años por las familias del barrio, continúan su desarrollo con la estructura ya levantada y trabajos avanzados en diferentes áreas del edificio.

El nuevo centro formará parte de la red autonómica pública de Escuelines, impulsada por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que prevé integrar tanto centros ya existentes como nuevas construcciones en todo el territorio regional incluyendo Gijón. Esta red busca garantizar la educación infantil de 0 a 3 años en condiciones de igualdad y gestión pública.

Así es la escuelina de El Llano

Las obras de la escuelina en El Llano han avanzado en el levantamiento de la estructura del edificio, con la base del centro, paredes y espacios interiores tomando forma tras meses de trabajos desde el inicio de la construcción -en diciembre de 2024, cuando la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, puso la primera piedra-. Aunque aún falta completar instalaciones interiores, acabados y entornos exteriores, la obra mantiene un ritmo adecuado para poder integrarse en la planificación regional prevista para la ampliación de plazas públicas.

Este centro se proyecta como una infraestructura que responderá a una demanda histórica de plazas para la educación de la primera infancia en el distrito de El Llano, un barrio con una población familiar creciente que actualmente debe recurrir a otras escuelas fuera de la zona para cubrir este tramo educativo.

Presupuesto y ajustes en las obras

Las obras de la escuela infantil de 0 a 3 años de El Llano, adjudicadas inicialmente por 4.027.809 euros, han sufrido ajustes desde su inicio. Durante la fase de movimiento de tierras se detectaron problemas con la consistencia del terreno, lo que obligó a modificar la cimentación y a aumentar el presupuesto en alrededor de un 8%, hasta situarlo en 4,3 millones de euros tras el modificado aprobado por el Ayuntamiento. Este incremento -que no altera el plazo de ejecución de 18 meses, con fecha prevista de finalización en junio de 2026- fue ratificado por la Junta de Gobierno. Además, este proyecto se enmarca en una intervención global en el barrio que incluye la pacificación de zonas cercanas con una inversión total superior a los 6 millones de euros.

Un contexto más amplio: la red de Escuelines en Asturias

La construcción de la escuelina forma parte de la creación administrativa de centros de la red pública autonómica de Escuelines, que incluirá decenas de nuevas escuelas de 0 a 3 años en distintos concejos de Asturias. La red autorizada comprende hasta ahora 31 centros que se integrarán o construirán en colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos.

En el caso de Gijón, la escuelina de El Llano se suma a otros proyectos educativos que buscan ampliar la oferta pública, y se espera que pueda incorporarse a esta red una vez concluida la construcción.