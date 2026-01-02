El túnel de El Llano vuelve a lucir con pintadas y destrozos

El túnel de El Llano, una de las infraestructuras de comunicación más críticas para el acceso a Gijón desde la Autovía Minera (AS-I), vuelve a presentar una mala imagen. Apenas medio año después de que concluyeran los trabajos de rehabilitación ejecutados por el Principado durante el pasado 2025, el incivismo ha hecho de nuevo mella en la carretera. En el interior del túnel luce desde hace varios días una gran pintada y ya son visibles varios desperfectos en el nuevo revestimiento. Unos desperfectos que empañan una obra que supuso una inversión pública cercana a los 200.000 euros y que buscaba dignificar una de las principales puertas de entrada y salida de Gijón.

La intervención integral, que finalizó en junio, contó con un presupuesto exacto de 198.245 euros. Los trabajos se desarrollaron bajo una planificación rigurosa, realizándose mayoritariamente en horario nocturno, entre las 22.00 y las 6.00 horas, para evitar el colapso circulatorio. El objetivo principal de la reforma era revertir el avanzado estado de deterioro que presentaba el túnel tras años de quejas vecinales por la falta de mantenimiento, la suciedad acumulada y la precaria iluminación del tramo.

Paneles arrancados en el túnel, ayer.

Técnicamente, la obra de 2025 consistió en la sustitución completa de los paneles de acero vitrificado y los perfiles de sujeción que se encontraban dañados o deformados por el tiempo y la humedad. Además de la limpieza profunda de todo el interior para maximizar la reflexión de la luz, se puso especial énfasis en la seguridad vial. Se instalaron bandas transversales de alerta –rugosidades en el pavimento– antes de la curva interior del túnel, una medida diseñada para obligar a los conductores a reducir la velocidad en un punto conflictivo. Asimismo, se renovó la señalización vertical, horizontal y los sistemas de balizamiento.

Sin embargo, el estado actual de la infraestructura dista mucho de la renovación entregada hace apenas unos meses. Los relucientes paneles blancos, instalados específicamente para mejorar la visibilidad y la seguridad de los usuarios, sirven ahora de lienzo para grafitis. Junto a las pintadas, se han detectado daños físicos en algunos de los elementos del revestimiento recién colocado. Esta rápida degradación del túnel de El Llano supone un retroceso en el esfuerzo por mejorar la imagen urbana de los barrios de El Llano y Contrueces, devolviendo a la infraestructura el aspecto de dejadez anterior.