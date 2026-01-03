El Llano se consolida como barrio más poblado con 39.442 habitantes

El Llano mantiene su posición de privilegio como barrio más poblado de Gijón. Así lo reflejan los datos del padrón municipal al cierre del año 2025, según los cuales El Llano cuenta con 39.442 habitantes y lidera un podio que completan el Centro, con 31.507 residentes, y La Calzada, con 25.510. En el ámbito rural, Somió continúa al frente con 7.331 habitantes, seguido por Vega, con 3.492, y Cabueñes, con 1.636, respectivamente. Otros barrios punteros en cuanto a población se refiere son El Coto, El Natahoyo o Pumarín. En parroquias sobresalen algunas como Cenero o Castiello de Bernueces, además de las ya mencionadas.

El desglose de las estadísticas de la ciudad a nivel demográfico arrojan lecturas interesantes en cuanto a edades, géneros y nacionalidades. Nuevo Roces, uno de los barrios más jóvenes del concejo –desde el punto de vista de su fundación–, saca pecho en la franja de 0 a 16 años. De hecho, hay 1.376 personas pertenecientes a ese tramo de los 6.953 habitantes de la zona. Una proporción nada desdeñable. El Llano, obviamente, presume de más niños y adolescentes (3.494), cifra que no puede desligarse de su condición de barrio más populoso. Destacan en ese aspecto la zona Centro, con 2.803 personas de entre 0 y 16 años, o Viesques, con 1.439 que cumplen ese parámetro. Este barrio del distrito Este cuenta, según el padrón municipal, con 9.186 habitantes. Por contra, el lugar con menor cifra de gente entre 0 y 16 años es Ruedes, en la zona rural, con 5. Aunque tiene su trampa, pues es la parroquia menos poblada.

Los datos plasman que la tendencia de los últimos años prosigue en cuanto a los sexos. El número de mujeres es superior al de hombres, si bien la diferencia no es notoria. Un 52,84 % de la población censada la conforman mujeres, estadística que posee su reflejo en la inmensa mayorías de barrios y parroquias de la ciudad, en los que la cifra de mujeres vence a la de hombres. Si algo muestra el padrón es que, de un tiempo a esta parte, el envejecimiento de la ciudadanía sigue en ascenso, con un total de 78.893 personas con 65 años o más. Ajustando incluso más el tiro, El Llano y el Centro son los barrios con más mayores de 65, con 8.053 y 7.094, respectivamente.

Respecto a la franja de 80 años o más, por ejemplo, el Centro cuenta con 3.714 personas que se hallan en este tramo, mientras que La Calzada tiene 2.000 personas justas con 80 años o más. En lo relativo a habitantes con 100 años o más, las estadísticas del padrón marcan que Gijón culminó 2025 con 271 personas que sobrepasan la centena. En su mayoría son mujeres, cuya esperanza de vida es notablemente más alta.

La ciudad ganó 2.076 personas en 2025, un 0,75 %, número que certificó la dinámica de los últimos años, en los que la población empadronada en Gijón va en aumento. Un impulso con especial relevancia de la inmigración extranjera, clave para este incremento sostenido. El padrón indica que cerca de la mitad de la población inmigrante es de origen latinoamericano: 13.384 personas. En la otra cara de la moneda, hay países de los que apenas hay censada una persona en el concejo. A saber, Guyana, Islandia, Togo, Tanzania, Liberia, Macedonia, Birmania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Ruanda, Surinam, Singapur o Sri Lanka. Curiosidades que deja un padrón que refrenda la pujanza de la población extranjera para explicar el paulatino crecimiento demográfico gijonés.