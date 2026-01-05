El CMI de El Llano retoma su programación con una charla sobre Santa Teresa de Jesús y cine negro

La primera cita será el miércoles 8 de enero, a las 19.00 horas, con la charla “Mujeres notables: Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús”, organizada por el Foro de Mujeres de El Llano. La ponencia correrá a cargo de María José Capellín Corrada, exdirectora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, y se celebrará en el Aula 4 del centro, con entrada libre hasta completar aforo. La actividad repasará la figura de Teresa de Ávila, una de las escritoras más destacadas del Siglo de Oro, así como su influencia histórica a través de sus experiencias místicas y su labor reformadora dentro de la orden del Carmelo, un recorrido que la llevó a transitar entre la acusación de herejía y la santidad.

La programación continuará el jueves 9 de enero, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo de Cine Negro, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. En esta ocasión se proyectará “Historia de un detective”, adaptación de una novela de Raymond Chandler, que aborda una trama de corrupción, chantaje y crimen desde el punto de vista de un detective detenido e interrogado por la policía. La proyección tendrá lugar en el salón de actos, en versión original con subtítulos en castellano y también con entrada libre hasta completar aforo.