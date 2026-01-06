Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación vecinal La Serena de El Llano empieza el nuevo año con fuerza: vuelve el Club de Ajedrez

El colectivo también organiza, del 12 al 15 de enero, un curso sobre la creación de contenido con Inteligencia Artificial

La sede de la asociación vecinal La Serena.

S. G.

Con la llegada del nuevo año... regresa el Club de Ajedrez de La Serena. La asociación vecinal del barrio de El Llano organizará este viernes, 9 de enero, una sesión en su sede, en la calle Saavedra. El colectivo invita a "pasar una tarde compartiendo este apasionante juego". Un encuentro que puede servir de aliciente a los interesados en formar parte del Club de Ajedrez, para lo que es imprescindible ser socio de la entidad. La cita será de 18.00 a 21.00 horas. "¿Quieres poner a prueba tu habilidad y estrategia?", preguntan desde la asociación.

No es la única actividad programada próximamente por La Serena. Del 12 al 15 de enero, de 17.30 a 20.30 horas, se desarrollará el curso "Crea contenido con la Inteligencia Artificial", en el marco del ciclo "Cibervoluntarios". Está dirigido a mayores de 18 años y las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa.

