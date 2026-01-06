La asociación vecinal La Serena de El Llano empieza el nuevo año con fuerza: vuelve el Club de Ajedrez

Con la llegada del nuevo año... regresa el Club de Ajedrez de La Serena. La asociación vecinal del barrio de El Llano organizará este viernes, 9 de enero, una sesión en su sede, en la calle Saavedra. El colectivo invita a "pasar una tarde compartiendo este apasionante juego". Un encuentro que puede servir de aliciente a los interesados en formar parte del Club de Ajedrez, para lo que es imprescindible ser socio de la entidad. La cita será de 18.00 a 21.00 horas. "¿Quieres poner a prueba tu habilidad y estrategia?", preguntan desde la asociación.

No es la única actividad programada próximamente por La Serena. Del 12 al 15 de enero, de 17.30 a 20.30 horas, se desarrollará el curso "Crea contenido con la Inteligencia Artificial", en el marco del ciclo "Cibervoluntarios". Está dirigido a mayores de 18 años y las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa.