El CMI de El Llano acogerá una charla sobre Santa Teresa de Jesús dentro del ciclo “Mujeres notables”
Una propuesta cultural abierta al público
El Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá este jueves, 8 de enero, a las 19.00 horas, una charla dedicada a la figura de Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, dentro del ciclo “Mujeres notables”.
La actividad, organizada por el Foro de Mujeres de El Llano, contará con la participación de María José Capellín, antropóloga y exdirectora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, que será la encargada de conducir la ponencia.
Durante la charla se abordará la trayectoria vital e intelectual de Teresa de Ávila, una de las escritoras más destacadas del Siglo de Oro, así como su influencia histórica a través de sus experiencias místicas, reflejadas especialmente en su poesía, y su papel como reformadora de la orden del Carmelo. Una personalidad compleja que, según se recordará en la sesión, la llevó a transitar entre la acusación de herejía y el reconocimiento como santa.
La iniciativa se enmarca dentro de la programación cultural del CMI de El Llano y busca poner en valor el legado de mujeres que han tenido un papel relevante en la historia, la cultura y el pensamiento. La entrada será libre hasta completar aforo.
