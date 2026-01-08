Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio” /

Las rebajas de invierno vuelven a dar vida estos días a las calles de El Llano, donde los comercios de toda la vida afrontan una de las campañas más importantes del año con un mensaje claro: descuentos reales, cercanía y fidelidad a una clientela que sigue apostando por el comercio de barrio frente a las grandes superficies.

En Calzados González, en la esquina de San José con Electra, María Dolores González encara las rebajas con la experiencia que dan casi 63 años de historia. Un negocio familiar, ya en segunda generación, que puede presumir del apoyo en una clientela fiel que acude con la idea clara de compra en época de descuentos. “Aquí no vienes a mirar, como en los centros comerciales, vienes a comprar zapatillas”, resume.

La comerciante destaca que una de las grandes diferencias con las grandes superficies está en que “las rebajas nacieron para dar salida a los últimos pares que quedan de cada modelo, no para comprar género expresamente para rebajar”. Y defiende el papel social del pequeño comercio, declarando que “las tiendas de barrio dan luz a las calles y seguridad. Un local cerrado solo da tristeza”.

Comprar barrio para hacer barrio

Ese mismo mensaje lo comparten Ángeles Pitiot y Alfonso Álvarez, vecinos que se detienen ante el escaparate para conocer los nuevos precios del calzado. “Aquí sabes que las rebajas son de verdad”, aseguran, mientras destacan el trato personal y la confianza que ofrecen las tiendas locales.

En la Sastrería Félix, un local con 66 años de vida ubicado en la avenida Schulz, Lorena Álvarez confirma que las rebajas se están preparando tras una buena campaña navideña. “Aquí la clientela es muy fiel y compra lo necesario en temporada, en rebajas aprovecha si coincide la talla y el precio”, explica. La tienda recibe clientes no solo del barrio, sino de toda Asturias. “La atención y no engañar al cliente es lo que hace que vuelva, no la rebaja”, señala.

Entre los compradores habituales está José Manuel Miguel, cliente desde hace cuarenta años, que no espera a las rebajas para comprar. “Vengo cuando lo necesito. Aquí me asesoran desde que entro hasta que salgo”, afirma. Para él, la diferencia en época de rebajas es clara, “en una gran superficie te vuelves loco, aquí te conocen y te ayudan a elegir lo que te queda bien”.

Rebajas con márgenes ajustados

Subiendo la misma avenida, Doñatela ya afronta las rebajas después de reyes. Su propietaria, Maite Cantelli, reconoce que el arranque es más pausado tras las fiestas, pero confía en que el movimiento aumente en los próximos días. “Con un 20% de descuento ya se nota, porque trabajamos con precios ajustados”, explica. La comerciante admite la dificultad de competir con las grandes cadenas, contando que “ellos ponen las rebajas cuando quieren, nosotros no podemos permitirnos vender a pérdida”.

Entre las clientas, Elena González, habitual de la tienda y excomerciante, defiende sin dudar el comercio local. “Es el que hace barrio. Aquí ves el producto, sabes el precio y compruebas que la rebaja se cumple”, afirma.

Pese a la preocupación compartida por el cierre de locales y la competencia de las grandes plataformas, los comerciantes coinciden en que El Llano sigue siendo un barrio con vida comercial. Las rebajas, sin ser ya lo que eran, continúan siendo una oportunidad para animar las calles.