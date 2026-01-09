La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

Las obras de reforma del parque Electra, en el barrio de El Llano, han entrado en su fase final, según explicó el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, en respuesta a una pregunta de la concejala de Podemos, Olaya Suárez, durante una comisión municipal sobre el estado de los trabajos.

La intervención, que se prolonga desde hace meses y ha sido reclamada por asociaciones vecinales, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, fortalecer las zonas verdes y corregir obstáculos urbanísticos que dificultan el tránsito peatonal y el paso de vehículos de emergencia. El proyecto responde, además, a una demanda histórica de vecinos, que denunciaron durante los últimos años problemas de iluminación, seguridad y mantenimiento en este espacio público.

Avance de obras y trasplante de moreras

“Aún no está finalizada por completo la reforma del parque Electra, pero si lo están la mayor parte de las actuaciones previstas”, aseguró Pintueles. El edil añadió que ayer mismo se firmó el acta de replanteo con el contratista para abordar el último tramo de los trabajos en la calle Electra, donde hasta ahora existían jardineras que impedían el paso de vehículos de emergencia.

Ese elemento -que generaba obstáculos sobre el terreno- será eliminado y sustituido por zonas verdes más amplias y accesibles. Además, el equipo de Medio Ambiente ha previsto el “trasplante de las Moreras existentes en las mismas a las nuevas zonas verdes del Parque. Unos trabajos que se han demorado hasta esta fecha por ser el momento idóneo para abordar con más posibilidades de éxito esos trabajos, que se hacen coincidir con el periodo de hibernación de estos ejemplares”.

El edil precisó que estos trabajos específicos se explican por la necesidad de garantizar la accesibilidad universal y asegurar un paso libre suficiente para los servicios de emergencia, sin renunciar a la presencia de arbolado.

Nuevas jardineras con arbolado

Como parte de las actuaciones pendientes, el Ayuntamiento también colocará tres nuevas jardineras elevadas que albergarán ejemplares de Cornus, una especie arbórea que se incorpora para reforzar la presencia de vegetación en el parque.

Toda esta última fase de la reforma estará concluida en un plazo máximo de dos meses y medio, según las previsiones del Gobierno municipal.