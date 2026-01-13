La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

Susto en El Llano. Una mujer que conducía un patinete resultó herida esta tarde tras sufrir el impacto de un turismo en la calle Constantino, cerca de la avenida de Gaspar García Laviana. La afectada, que sufrió varias contusiones consecuencia del golpe, fue trasladada al Hospital de Cabueñes.

Las primeras hipótesis del incidente apuntan a que el turismo se saltó una señal de "Stop". Al lugar de los hechos se desplazaron tanto los servicios sanitarios como la Policía Local para levantar parte del accidente, que suscitó la curiosidad de numerosos viandantes que pasaban por la zona, cercana a la parroquia de San Vicente de Paúl o al Centro Social de Personas Mayores de El Llano.