La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche
La afectada, aquejada de varias contusiones, fue trasladada a Cabueñes fruto del incidente, ocurrido en El Llano
S. G.
Susto en El Llano. Una mujer que conducía un patinete resultó herida esta tarde tras sufrir el impacto de un turismo en la calle Constantino, cerca de la avenida de Gaspar García Laviana. La afectada, que sufrió varias contusiones consecuencia del golpe, fue trasladada al Hospital de Cabueñes.
Las primeras hipótesis del incidente apuntan a que el turismo se saltó una señal de "Stop". Al lugar de los hechos se desplazaron tanto los servicios sanitarios como la Policía Local para levantar parte del accidente, que suscitó la curiosidad de numerosos viandantes que pasaban por la zona, cercana a la parroquia de San Vicente de Paúl o al Centro Social de Personas Mayores de El Llano.
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- Cáritas dejará de gestionar los contenedores de ropa tras una década