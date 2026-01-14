Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio y una tienda latina que tiene clientes de toda España: “Vendimos todo lo que teníamos y empezamos de cero”

Una joven familia dejó su país natal por la falta de oportunidades y apostó sus últimos ahorros para levantar un negocio en El Llano

“Hemos cumplido un sueño”, señala Pedro José Díaz, que llegó en plena pandemia a España y empezó a trabajar como albañil

Pedro José Díaz tras el mostrador de su comercio en la calle Río de Oro

Pedro José Díaz tras el mostrador de su comercio en la calle Río de Oro / Demi Taneva

Demi Taneva

Demi Taneva

Cuando Pedro José Díaz llegó a Gijón en febrero de 2020 con su esposa y sus dos hijas, apenas conocía la ciudad. “Conocía la existencia del Sporting y poco más”, recuerda. Venían de Venezuela después de vender todas sus propiedades y apostar todo a empezar de cero. Veinte días después estalló la pandemia y los ahorros comenzaron a menguar. Trabajaron de lo que salió -él como ayudante de albañil, ella en limpieza- hasta que decidieron arriesgar lo poco que les quedaba en un proyecto propio. Así nació, en abril de 2021, el locutorio y tienda latina en la calle Río del Oro, en el barrio de El Llano.

Integrarse sin perder la identidad

Vimos que había un nicho de clientes que necesitaban un servicio que cubrir, sobre todo emocional”, explica Díaz. El aumento de población venezolana en Gijón y la necesidad de mantener vínculos con el país de origen -envíos, remesas, productos de alimentación- fueron claves para detectar la oportunidad. “Al principio venían dos clientes al día y la incertidumbre era enorme”, admite. Hoy, sin embargo, el negocio vende a toda España, recibe paquetería de grandes plataformas y emplea ya a cuatro personas.

El nombre del local no es casual. “Chamos Majos”. “Chamos” es la forma venezolana de referirse a los jóvenes; “majos”, una palabra muy española. “Queríamos entrelazar las dos culturas y dejar claro que no venimos a imponer nada, sino a integrarnos”, explica. La tienda está decorada con paisajes, colores y referencias del país caribeño, pero con una estética cuidada que huye del estereotipo del locutorio tradicional. “Buscamos un espacio limpio, iluminado, con buena música, que active los sentidos y haga sentir bien a quien entra”, apunta.

El Llano fue también una elección consciente, puesto que detectaron una importante presencia de población latinoamericana. “Es un barrio dinámico, con servicios cerca y buena calidad de vida”, señala. Para ellos, abrir todos los días de manera continuada es casi una filosofía de vida. “Venimos a recuperar el tiempo perdido. Dejamos nuestras casas, nuestros bienes, todo. La única forma de construir una nueva vida es trabajando”.

Una salida sin billete de vuelta

La historia familiar está marcada por la emigración forzosa. Díaz salió primero en 2016, pasó por Ecuador y regresó temporalmente a Venezuela antes de dar el salto definitivo a España. “Vendimos todo y apostamos por venir. No veíamos futuro allí, sobre todo teniendo dos hijas, una de ellas con necesidades especiales”, relata. Desde Gijón mantienen un vínculo constante con sus padres, que viajan por temporadas. “No es fácil estar lejos, pero al menos podemos ayudarles económicamente”, explica.

El crecimiento del negocio ha sido gradual, pero constante. “Primero estaba yo solo, luego se sumó mi esposa y ahora tenemos dos compañeras más”, destaca con orgullo. También aplican conocimientos adquiridos en una gran empresa de ferretería venezolana: control de inventarios, presentación del producto, atención al cliente. “Todo eso lo trajimos aquí y lo adaptamos”.

El Llano como lugar donde echar raíces

Más allá del comercio, Pedro observa una integración positiva de la comunidad venezolana en el barrio. “La mayoría viene a trabajar y hay una convivencia muy buena con los vecinos, que nos han acogido con las manos abiertas”, asegura. Una percepción que refuerza su apuesta por El Llano como lugar de vida y de futuro.

Noticias relacionadas y más

Es duro, pero también muy gratificante”, resume. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada con sus últimos ahorros se ha convertido en un proyecto estable y en un sueño cumplido. Un ejemplo de emprendimiento, resiliencia y arraigo que hoy forma parte del pulso cotidiano del barrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  7. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  8. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo

Del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio y una tienda latina que tiene clientes de toda España: “Vendimos todo lo que teníamos y empezamos de cero”

Del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio y una tienda latina que tiene clientes de toda España: “Vendimos todo lo que teníamos y empezamos de cero”

Así es el día a día en un colegio en obras: el Rey Pelayo de Gijón empieza a ver la luz al final del túnel tres años después del derrumbe

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

Análisis en El Llano de Santa Teresa de Jesús

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”
Tracking Pixel Contents