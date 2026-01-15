Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá el próximo 28 de enero a las 19.30 horas la proyección de "Queer me". Además, la cita contará con la presencia de Irene Bailo, directora de este documental.

A través de esta obra, Irene Bailo hace un recorrido desde sus primeros amores adolescentes hasta el descubrimiento de la comunidad queer de Toulouse. De esta forma, explora su relación con las normas sociales y las del propio colectivo.

"Queer me" se trata de un "viaje vital, político y generacional, que construye una mirada íntima y coral del movimiento transfeminista desde la casa okupa TDB", destacan desde la Muestra de cine social y derechos humanos en Asturias.