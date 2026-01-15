Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

La sesión contará con la presencia de la directora de la obra, Irene Bailo

El CMI El Llano.

El CMI El Llano. / Lucas Cid

Nico Martínez

El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá el próximo 28 de enero a las 19.30 horas la proyección de "Queer me". Además, la cita contará con la presencia de Irene Bailo, directora de este documental.

A través de esta obra, Irene Bailo hace un recorrido desde sus primeros amores adolescentes hasta el descubrimiento de la comunidad queer de Toulouse. De esta forma, explora su relación con las normas sociales y las del propio colectivo.

"Queer me" se trata de un "viaje vital, político y generacional, que construye una mirada íntima y coral del movimiento transfeminista desde la casa okupa TDB", destacan desde la Muestra de cine social y derechos humanos en Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  7. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  8. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo

Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

Pedro José Díaz, del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio: “La única forma de construir una nueva vida es trabajando"

Pedro José Díaz, del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio: “La única forma de construir una nueva vida es trabajando"

Así es el día a día en un colegio en obras: el Rey Pelayo de Gijón empieza a ver la luz al final del túnel tres años después del derrumbe

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

Análisis en El Llano de Santa Teresa de Jesús

Tracking Pixel Contents