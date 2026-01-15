Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano
La sesión contará con la presencia de la directora de la obra, Irene Bailo
El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá el próximo 28 de enero a las 19.30 horas la proyección de "Queer me". Además, la cita contará con la presencia de Irene Bailo, directora de este documental.
A través de esta obra, Irene Bailo hace un recorrido desde sus primeros amores adolescentes hasta el descubrimiento de la comunidad queer de Toulouse. De esta forma, explora su relación con las normas sociales y las del propio colectivo.
"Queer me" se trata de un "viaje vital, político y generacional, que construye una mirada íntima y coral del movimiento transfeminista desde la casa okupa TDB", destacan desde la Muestra de cine social y derechos humanos en Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo