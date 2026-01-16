Fallece Juan Carlos Francisco Casado, agente de la Policía Local de Gijón durante 35 años: "Siempre ha disfrutado su trabajo"

Luto en la Policía Local de Gijón. El agente Juan Carlos Francisco Casado ha fallecido este viernes a los 59 años. Durante 35 de ellos perteneció al cuerpo policial, en el que desempeñó distintas funciones. Comenzó en el área de Seguridad Ciudadana, pasó por trabajos de oficina y desarrolló su etapa final en la Unidad VICOP (Vigilancia y Control de Órdenes de Protección), donde velaba por la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

"Siempre ha disfrutado su trabajo; tenía clarísimo que quería ser policía", afirmó María Jesús Cuesta, mujer de Juan Carlos Francisco, vecino de El Llano de toda la vida. Aficionado al tiro deportivo, disciplina en la que ganó varios premios, el fallecido "era muy metódico y responsable" en la faceta profesional. Su esposa agradeció las muestras de afecto de sus compañeros. "Ha pasado toda la Jefatura por aquí (en referencia al tanatorio)", aseveró Cuesta.

Juan Carlos Francisco era un hombre "prudente y deportista", ensalzó María Jesús Cuesta. El agente acudía habitualmente al Club Natación Santa Olaya. La celebración de la palabra tendrá lugar este sábado, a las 17.00 horas, en el tanatorio de Cabueñes. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio. "Descansa en paz, compañero; te echaremos de menos", señalaron desde la Policía Local en redes sociales.