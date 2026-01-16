Fallece Juan Carlos Francisco Casado, agente de la Policía Local de Gijón durante 35 años: "Siempre ha disfrutado su trabajo"
Vecino de El Llano, pasó por varias áreas del cuerpo y "era muy metódico y responsable", apunta su familia
Luto en la Policía Local de Gijón. El agente Juan Carlos Francisco Casado ha fallecido este viernes a los 59 años. Durante 35 de ellos perteneció al cuerpo policial, en el que desempeñó distintas funciones. Comenzó en el área de Seguridad Ciudadana, pasó por trabajos de oficina y desarrolló su etapa final en la Unidad VICOP (Vigilancia y Control de Órdenes de Protección), donde velaba por la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
"Siempre ha disfrutado su trabajo; tenía clarísimo que quería ser policía", afirmó María Jesús Cuesta, mujer de Juan Carlos Francisco, vecino de El Llano de toda la vida. Aficionado al tiro deportivo, disciplina en la que ganó varios premios, el fallecido "era muy metódico y responsable" en la faceta profesional. Su esposa agradeció las muestras de afecto de sus compañeros. "Ha pasado toda la Jefatura por aquí (en referencia al tanatorio)", aseveró Cuesta.
Juan Carlos Francisco era un hombre "prudente y deportista", ensalzó María Jesús Cuesta. El agente acudía habitualmente al Club Natación Santa Olaya. La celebración de la palabra tendrá lugar este sábado, a las 17.00 horas, en el tanatorio de Cabueñes. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio. "Descansa en paz, compañero; te echaremos de menos", señalaron desde la Policía Local en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
- Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
- Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas