Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

El cierre afectará al tramo entre la Avenida Schulz y la calle La Serena desde el 19 de enero

Obras de La Escuelona.

Obras de La Escuelona. / Marcos León

Demi Taneva

Demi Taneva

La calle Eleuterio Quintanilla quedará cortada al tráfico a partir del próximo lunes, 19 de enero, en el tramo comprendido entre la avenida de Schulz y la calle La Serena, debido a las obras de pacificación del entorno de la Escuelona que se ejecutan en el barrio de El Llano.

El corte responde al inicio de los trabajos para la instalación de un nuevo colector de saneamiento, de 1.500 milímetros de diámetro, que se colocará por el centro de la calzada. Durante el desarrollo de los trabajos, se mantendrá el tráfico en las calles perpendiculares de Custodia, Adolfo Vega, Saavedra y La Serena, que seguirán abiertas a la circulación, lo que permitirá mantener la movilidad en el entorno.

Un proyecto de pacificación para transformar el entorno escolar

Las obras de pacificación del entorno de La Escuelona forman parte de un proyecto municipal que busca modificar el espacio urbano dominado por el tráfico en una zona con una gran presencia de centros educativos para hacerlo más seguro, accesible y amable para peatones y vecinos. El plan incluye la creación de una gran plataforma única peatonal que conectará el acceso a La Escuelona con el parque de La Serena y ampliará los espacios verdes y de estancia, reduciendo el dominio del vehículo en favor del paseo y el uso comunitario del barrio.

Noticias relacionadas y más

La actuación, cofinanciada por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Aguas (EMA), se extenderá alrededor de 6.000 metros cuadrados, de los cuales más de 4.000 se destinarán a espacio peatonal, y comprende también la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  3. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  4. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  5. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  6. El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño
  7. Habla el conductor del coche que comenzó a arder en pleno centro de Gijón: 'Sentí una explosión
  8. Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas

Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

Un viaje "vital, político y generacional": así es la propuesta de "Queer me", el documental que llega este mes a El Llano

Pedro José Díaz, del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio: “La única forma de construir una nueva vida es trabajando"

Pedro José Díaz, del exilio en Venezuela a triunfar en Gijón con un locutorio: “La única forma de construir una nueva vida es trabajando"

Así es el día a día en un colegio en obras: el Rey Pelayo de Gijón empieza a ver la luz al final del túnel tres años después del derrumbe

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

El Foro de Mujeres de El Llano, más de dos décadas creando conciencia y barrio: “Necesitábamos un espacio propio”

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

Temor vecinal por un peligroso cruce en el barrio gijonés de El Llano y un nuevo aplazamiento de la reforma planteada: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"
Tracking Pixel Contents