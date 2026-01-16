Nuevo corte de tráfico en la calle Eleuterio Quintanilla por las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

La calle Eleuterio Quintanilla quedará cortada al tráfico a partir del próximo lunes, 19 de enero, en el tramo comprendido entre la avenida de Schulz y la calle La Serena, debido a las obras de pacificación del entorno de la Escuelona que se ejecutan en el barrio de El Llano.

El corte responde al inicio de los trabajos para la instalación de un nuevo colector de saneamiento, de 1.500 milímetros de diámetro, que se colocará por el centro de la calzada. Durante el desarrollo de los trabajos, se mantendrá el tráfico en las calles perpendiculares de Custodia, Adolfo Vega, Saavedra y La Serena, que seguirán abiertas a la circulación, lo que permitirá mantener la movilidad en el entorno.

Un proyecto de pacificación para transformar el entorno escolar

Las obras de pacificación del entorno de La Escuelona forman parte de un proyecto municipal que busca modificar el espacio urbano dominado por el tráfico en una zona con una gran presencia de centros educativos para hacerlo más seguro, accesible y amable para peatones y vecinos. El plan incluye la creación de una gran plataforma única peatonal que conectará el acceso a La Escuelona con el parque de La Serena y ampliará los espacios verdes y de estancia, reduciendo el dominio del vehículo en favor del paseo y el uso comunitario del barrio.

La actuación, cofinanciada por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Aguas (EMA), se extenderá alrededor de 6.000 metros cuadrados, de los cuales más de 4.000 se destinarán a espacio peatonal, y comprende también la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento.