Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

La renovación de los pasos de peatones y aceras en la avenida Schulz, en el barrio de El Llano, empieza a mostrar sus resultados sobre el terreno. Aunque los trabajos aún cerrados, los vecinos ya hacen un primer balance de una actuación pensada para mejorar la accesibilidad y reducir la velocidad del tráfico, una intervención que ha generado opiniones mayoritariamente favorables, aunque también críticas por los remates y las molestias sufridas durante las obras, cosa que suele ser frecuente. Pese a ello, la sensación es de avance. "Se nota mejoría", afirman muchos de los residentes.

Para muchos residentes, el principal avance ha sido la eliminación de desniveles en los cruces. “Antes estaba alto y ahora está todo nivelado, quedó muy bien”, señala Manuel Busto, vecino del barrio, que destaca la facilidad para circular con sillas de ruedas y carritos. “Para la gente con movilidad reducida está perfecto”, añade, reconociendo que las obras siempre generan incomodidades, pero que “si se sufre un poco para después estar mejor, merece la pena”.

Accesibilidad mejorada y menos frenazos

Otros vecinos coinciden en que la actuación ha logrado su objetivo principal: hacer la avenida más accesible y más segura para los peatones. Esperanza López y Nicolás Roza, residentes en la zona, consideran que el resultado final es positivo. “Para la gente con problemas en silla de ruedas está muy bien”, apuntan, aunque reconocen que las obras siempre suponen polvo y molestias, especialmente para los comercios. “Las obras no son un plato de gusto, pero una vez hechas, se nota la mejora”, resumen.

Vecinos de El Llano valoran la renovación de los pasos de peatones en la avenida Schulz, con luces y sombras: “Las obras no son un plato de gusto, pero una vez hechas, se nota la mejora” / Luisma Murias

También María Luisa Fernández, que se desplaza habitualmente con su madre en silla de ruedas, reconoce que los pasos de peatones “están muy bien porque no hay que subir y bajar”, algo que considera imprescindible y que, en su opinión, debería aplicarse en más zonas de la ciudad.

Hay algunas críticas. Patricia Vegas, comerciante en la esquina de la avenida Schulz con Marcelino González, asegura que, aunque la idea inicial le parecía buena, el resultado no le convence. “Hay mucha baldosa suelta y me preocupa que se caiga alguna persona mayor”, afirma, y añade que, pese a los nuevos pasos, “los coches siguen sin frenar”.

Otros vecinos hacen una lectura más matizada. José Sánchez considera que “los pasos están bien, pero cuando llueve se acumula el agua y el autobús acaba salpicando a la gente”. También critica las baldosas sueltas y el impacto de los pasos elevados en vehículos pesados, aunque reconoce que la intención de reducir la velocidad es correcta.