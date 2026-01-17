Todo tipo de 'funkos', cómics y juegos de mesa: el Llano, en Gijón, presume de "universo friki"

Lo que empezó como la apuesta personal de dos emprendedores se ha transformado, con el paso de los años, en una pequeña referencia para los aficionados al cómic, los juegos de mesa y el merchandising en Gijón. En apenas unos metros, junto al parque Electra, las tiendas Identidad Secreta y Endorshop han dado forma a una especie de “quinta avenida friki” del barrio de El Llano, un rincón cada vez más reconocido entre coleccionistas, familias y curiosos.

Más de veinte años de trayectoria

Identidad Secreta cumple este año nueve años con su actual denominación, aunque su historia en el barrio se remonta a más de dos décadas, cuando el proyecto funcionaba como Mazinger en un local cercano. “Es un negocio muy especializado y la gente viene a buscarte”, explica Diego González, uno de los socios.

El establecimiento combina librería especializada en cómic y juegos de mesa con cafetería y una amplia ludoteca, un formato poco habitual cuando abrió sus puertas en Gijón. La idea era crear un espacio donde el cliente no solo comprara, sino que también pudiera quedarse. “Tenemos muchos juegos abiertos para que la gente juegue. Es como jugar al dominó de antes, pero con juegos modernos”, señala González.

El Llano puede presumir de tener su pequeño universo friki: “Es un negocio muy especializado y la gente viene a buscarnos” / Demi Taneva

Los fines de semana el local suele llenarse, con grupos de amigos y familias compartiendo mesa. En fechas como la Navidad, añade, aumenta notablemente la presencia de padres con niños que buscan regalos diferentes.

Una oferta que se complementa

A pocos metros se encuentra Endorshop, un comercio más centrado en figuras y productos de coleccionismo, con especial presencia de sagas como Star Wars, Harry Potter o los populares muñecos Funko. La tienda abrió en 2014 y lejos de competir, ambos comercios funcionan como un tándem. “Si alguien nos pregunta por juegos o cómics, los mandamos a Identidad Secreta, y ellos hacen lo mismo cuando buscan figuras”, explica el dependiente Tomás Echave. Además, muchos clientes aprovechan la cercanía para visitar ambos locales en una misma salida.

La clientela es heterogénea y llega tanto del propio barrio como de otros puntos de Gijón e incluso de fuera de Asturias. “Somos una de las pocas librerías especializadas en cómic de la ciudad y eso se nota”, apunta González.

Un público fiel y diverso

Para algunos clientes, estas tiendas se han convertido en una parada obligatoria. César Corredor, residente temporal en Asturias, asegura que acude con frecuencia. “Vengo todos los meses, me avisan de las novedades y cuando vienen amigos de visita siempre los traigo aquí a tomar algo”. Otros valoran el componente nostálgico. Ildefonso Rodríguez destaca que “hay muchas cosas que recuerdan a los años 80 y 90, y eso engancha”.

Desde Endorshop también perciben ese vínculo emocional. “Cada vez quedan menos tiendas físicas y mucha gente prefiere venir a ver el producto en persona. Eso genera confianza y fidelidad”, señala Echave.

Más allá de las ventas, los responsables coinciden en que el atractivo está en crear experiencia y comunidad. “Cuidamos mucho la estética y cómo se expone el material. No queríamos una tienda sin alma”, explica González. Aunque reconoce que la inversión inicial fue importante y que el sector tiene altibajos, el modelo se sostiene gracias a la combinación de especialización y ambiente social.

Sin grandes campañas ni estrategias premeditadas, la convivencia de estos dos negocios ha ido dando forma a un pequeño enclave temático que aporta vida al entorno del parque Electra. Un ejemplo de cómo el comercio especializado también puede generar identidad de barrio y convertirse en punto de encuentro para distintas generaciones.