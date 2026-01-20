Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran despliegue en El Llano por un incendio en una cocina: hay un herido

Los bomberos tuvieron que acudir para sofocar las llamas

Gran despliegue por un incendio en El Llano: hubo una persona herida / Marcos León

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Susto al mediodía en el barrio de El Llano, concretamente, en la calle La Serena. Los bomberos tuvieron que realizar un llamativo despliegue con varios camiones por un fuego que se desató en una cocina de un piso. El suceso se saldó con una persona herida.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una de la tarde. Las llamas se originaron en una cocina. Según las fuentes consultadas, el origen estuvo en una sartén que se quedó en el fuego. En la vivienda afectada había una persona. Se encontraba dormida cuando todo pasó.

Los bomberos, además de apagar el fuego, tuvieron que socorrerla. En la vivienda, explican estas fuentes, había una considerable cantidad de humo. Por tanto, dicha persona tuvo que ser evacuada por inhalación de humo.

Lo sucedido generó una gran expectación en la zona. Se llegó a movilizar la UVI Móvil.

