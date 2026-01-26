Cine social, música infantil y participación ciudadana marcan la agenda cultural del CMI de El Llano esta semana

El CMI de El Llano vuelve a convertirse esta semana en un punto de encuentro cultural y social con una programación diversa que combina cine, música y reflexión ciudadana. Entre el miércoles y el jueves, el equipamiento municipal acogerá tres actividades abiertas al público, todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

Cine social y mirada transfeminista

La primera cita será el miércoles 28 de enero, a las 19.30 horas, con la proyección del documental “Queer me”, una obra que forma parte de la XIV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos en Asturias. La sesión, que se celebrará en el salón de actos del Centro Municipal Integrado, está dirigida a público general y contará con la presencia de su directora, Irene Bailo.

El documental propone un recorrido vital y generacional que parte de las primeras experiencias afectivas de su protagonista hasta el descubrimiento de la comunidad queer en Toulouse, construyendo una mirada íntima y colectiva sobre el movimiento transfeminista desde la casa okupa TDB. La proyección se realiza en colaboración con el Ciclo Pulga, Muestra de Cine y Contracultura Queer en Asturias.

Música, emociones e inteligencia artificial

El jueves 29 de enero, a partir de las 18.00 horas, la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes presentará su primer cancionero, compuesto por 21 canciones creadas con inteligencia artificial. La propuesta, que se ofrecerá en dos pases -a las 18.00 y a las 19.00 horas-, se enmarca dentro del proyecto educativo del primer trimestre del curso, centrado en el trabajo de las emociones.

Las composiciones han sido desarrolladas por la profesora de robótica del centro y buscan fomentar el aprendizaje a través de la música y la creatividad, integrando nuevas tecnologías en el ámbito educativo desde edades tempranas.

El derecho a saber, al alcance de la ciudadanía

También el jueves, a las 19.00 horas, el CMI de El Llano acogerá la charla “El derecho a saber como herramienta ciudadana”, organizada por la Universidad Popular en el marco del Foro de Mujeres de El Llano.

La sesión estará a cargo de Fátima Rodríguez Coya, quien explicará las posibilidades que tiene cualquier persona para acceder a la información pública, conocer cómo funcionan las instituciones o reutilizar datos ya recopilados por las administraciones.