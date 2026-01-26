La zona del barrio gijonés de El Llano donde los vecinos advierten del peligro para peatones y conductores: “Pueden reventar ruedas o provocar un accidente”

Vecinos y comerciantes de la calle Eleuterio Quintanilla han comenzado a mostrar su inquietud por el estado del pavimento tras las obras realizadas a finales del pasado año para reorganizar los aparcamientos. En varios puntos de la calzada han aparecido grietas en las que se acumula el agua, formando charcos que dificultan el paso de vehículos y aumentan el riesgo de incidentes.

Según relatan residentes y trabajadores de la zona, estos desperfectos se han hecho más visibles en las últimas semanas, coincidiendo con las lluvias. “En el medio justo de la carretera está como roto y se junta el agua”, explica Daniel Guerra, empleado de un comercio del entorno, que reconoce que el problema comenzó a llamar su atención hace escasos días.

Temor a pinchazos y accidentes

Uno de los principales temores es que el deterioro del pavimento pueda derivar en averías o accidentes. Fernando Menéndez, vecino de la misma calle, advierte de que “los coches pasan por ahí y cada vez va a abrir más”. “Pueden reventar ruedas o provocar un accidente. Si alguien frena ahí y mete la rueda, es un riesgo también para peatones que estén cruzando”, añade.

Menéndez apunta a una posible mala ejecución en la unión de los tramos asfaltados. “Al hacerlo por partes, si no se suelda bien una con otra, con el frío y el calor se separa”, explica. Según afirma, hace ya varias semanas que se informó de que se repararía la zona, aunque no ha habido actuaciones hasta el momento.

Una obra para reorganizar el estacionamiento

Las deficiencias detectadas se producen tras las obras iniciadas en noviembre de 2025 para renovar el pavimento y reorganizar los aparcamientos en Eleuterio Quintanilla, una actuación incluida en el plan de pacificación del entorno de La Escuelona impulsado por el Ayuntamiento. Los trabajos tenían como objetivo modernizar la calzada, facilitar el estacionamiento y mejorar la movilidad en una vía con alta actividad comercial.

La intervención supuso la modificación de zonas de parada, carga y descarga y la reubicación de espacios como la parada de taxis, una reorganización que ya está generando debate entre comerciantes y usuarios durante los primeros meses de funcionamiento.

Comercios, afectados por la falta de aparcamiento

Más allá del estado del pavimento, los comerciantes insisten en que el principal problema sigue siendo la falta de espacios para parar brevemente. “Nuestros clientes no tienen dónde parar. Antes tenían un poco el comodín de la doble fila, ahora teniendo un solo carril es imposible”, explica Daniel Guerra.

La situación se complica especialmente con los camiones de reparto. “Los camiones no tienen sitio. A veces paran en el paso de peatones para descargar”, señala. Según relata, el espacio que inicialmente iba a destinarse a carga y descarga terminó convirtiéndose en parada de taxis, lo que ha agravado el problema.

Los comerciantes aseguran que ya se ha trasladado una queja formal a través de un escrito, aunque por el momento desconocen en qué punto se encuentra la reclamación.