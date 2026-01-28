El cumplemes: la iniciativa de una asociación de vecinos de Gijón para evitar la soledad no deseada

La Asociación Vecinal La Serena pondrá en marcha a partir de este mes una nueva actividad dirigida a sus socios de mayor edad bajo el nombre de “Serena Dorada”, una propuesta pensada para reforzar las redes de apoyo frente a la soledad no deseada.

La iniciativa, impulsada por la Vocalía de Mayores, consiste en un “cumple-mes” en el que se celebrarán de forma conjunta los cumpleaños de los socios mayores de 70 años nacidos en cada mes. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro, convivencia y acompañamiento emocional en un ambiente cercano y festivo.

La primera edición se celebrará el sábado 31 de enero, a las 17.30 horas, en el local de la asociación, y estará dedicada a los socios nacidos en el mes de enero. Durante la tarde, los homenajeados podrán disfrutar de música en directo, tarta, soplado de velas y un pequeño aperitivo, todo ello de manera gratuita.

Desde la entidad advierten de que el aforo será limitado, por lo que es necesario reservar plaza con antelación en la sede vecinal.

¡Participación de artistas locales

El evento contará con "la colaboración desinteresada de la Agrupación Artística Gijonesa y con la participación de las cantantes Marisol y Begoña". Además, la presentación correrá a cargo de Emilio Dorado, quien podría sorprender al público interpretando alguna canción durante la jornada.

El cartel de la iniciativa. / Lne

La asociación destaca la importancia de estas colaboraciones para dar un carácter especial a la actividad y reforzar el sentimiento de comunidad entre los asistentes.

Con “Serena Dorada”, la Asociación Vecinal La Serena refuerza su apuesta por el envejecimiento activo, el bienestar emocional y el fortalecimiento de los lazos vecinales en El Llano. La iniciativa se suma a otras acciones que la entidad desarrolla a lo largo del año para favorecer la participación social de las personas mayores y prevenir situaciones de aislamiento.