Los gijoneses dictan sentencia sobre la atención al ciudadano en los centros municipales: "Exige un esfuerzo constante"

Los gijoneses dictan sentencia. Una encuesta encargada por el Ayuntamiento sobre la valoración ciudadana de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y Centros Municipales Integrados refleja una mejorar al alza de la satisfacción. En concreto, destacan, el 98% de las personas usuarias se declara satisfecha o muy satisfecha con la atención recibida, "dos puntos porcentuales más que el año anterior". El Llano y La Calzada, que reabrió sus puertas el pasado octubre desdepués de unas obras de mejora, al frente de la satisfacción.

El nuevo estudio ha sido realizado por la consultora Invesmark, con encuestas realizadas entre el 24 y el 28 del pasado mes de noviembre, a partir de una muestra muy representativa de 610 encuestas a los usuarios de centros y oficinas. Explican desde el Ayuntamiento que "los niveles de satisfacción se mantienen en valores muy altos, aunque con ligeras diferencias entre ellas". Por barrios, las oficinas de La Calzada y El Llano alcanzan el 100% de usuarios satisfechos, con una valoración media de 4,9 puntos sobre 5. También sobresale el barrio de La Arena, "con una de los mayores niveles de satisfacción, donde el 96% de los usuarios se declara muy satisfecho, y una media igualmente de 4,9 puntos".

La oficina de El Coto registra la media más alta de todas, con 5,0 puntos, un 94,9% de usuarios muy satisfechos y un 97,5% de satisfacción global. Por su parte, Antiguo Hogar presenta una media de 4,6 puntos, con un 94,5% de usuarios satisfechos, mientras que Gijón Sur alcanza también una media de 4,6 puntos y un 96,5% de satisfacción, concentrándose en ambos casos un mayor porcentaje de respuestas en la categoría de “satisfecho”.

Los factores que generan mayor nivel de satisfacción están ligados a la atención y al trato: amabilidad del personal, facilidad de acceso a las oficinas, ambiente agradable de la oficina, disposición del personal para resolver dudas. También al tiempo dedicado a la atención. Este indicador ha sido uno de los que más ha mejorado con respecto a 2024 (del 94,7% al 98,3%), pues sólo el 14,7% de las personas atendidas tuvo una espera superior a los 10 minutos, siendo el tiempo medio de atención durante el trámite de 5,7 minutos.

Biblioteca, cajero ciudadano y piscina

Parecidos niveles de satisfacción (4,7 puntos de media sobre 5) alcanzan los servicios prestados por los centros municipales integrados. En estos equipamientos, a excepción de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, los servicios más utilizados son la biblioteca, el cajero ciudadano y la piscina. Los aspectos más valorados son la disponibilidad de varios servicios en el mismo lugar, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y la amabilidad y trato del personal. Todos con 4,8 puntos.

“Son unos resultados muy positivos y motivo para felicitarnos, pero también una responsabilidad”, señala el concejal de Atención a la Ciudadanía, el popular Abel Junquera. “Alcanzar estos niveles de satisfacción cuesta mucho, pero mantenerlos exige un esfuerzo constante. Estos datos nos animan a seguir trabajando para conservar lo que funciona bien y mejorar en aquellos pequeños aspectos donde aún tenemos margen, siempre con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible en la relación de la ciudadanía con la Administración local”, remata el edil.