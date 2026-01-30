Canciones creadas con inteligencia artificial: el proyecto de esta escuela infantil de Gijón que seguirá "creciendo"

El Centro Municipal Integrado de El Llano acogió ayer la presentación del primer cancionero de la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes, una propuesta educativa que une música, creatividad e inteligencia artificial para trabajar las emociones desde las primeras edades. La actividad, abierta a las familias y al barrio, se desarrolló en dos pases, uno a las seis y otro a las siete de la tarde, para dar cabida a todas las personas interesadas.

El cancionero está formado por 21 canciones creadas con inteligencia artificial por la profesora de Robótica del centro, Magdalena de Pazos, y se enmarca en el proyecto de innovación “Moldeando emociones”, eje de trabajo del curso 2025/2026. Las composiciones sirven de apoyo al aprendizaje emocional del alumnado y acompañan distintas actividades del curso escolar.

La directora de la escuela infantil, Yolanda Camello, explica que el proyecto se fue construyendo a lo largo de todo el primer trimestre. “Cada aula del centro tiene una mascota, que es un animal, y representa una emoción. A partir de ahí se empezaron a crear canciones específicas para cada grupo y otras complementarias para las actividades que se desarrollan durante el trimestre”, señala. El centro cuenta con ocho aulas, correspondientes a los grupos de tres, cuatro y cinco años, y cada una trabaja una emoción distinta, como la alegría, la tristeza, la ira, la calma, la valentía, la vergüenza o el miedo.

Además de las canciones vinculadas a las emociones, el cancionero incluye composiciones dedicadas a celebraciones y contenidos transversales, como el Magüestu, las estaciones del año o la felicitación de Navidad, que representa a todo el colegio.

La profesora de Robótica, Magdalena de Pazos, detalló el proceso creativo detrás de las canciones y los vídeos proyectados. “No hay nada mejor que las canciones para emocionar, y el proyecto estaba centrado precisamente en las emociones”, defiende. Para la creación del material se utilizaron distintas herramientas de inteligencia artificial, tanto para la generación de imágenes como para la música y el montaje audiovisual.

“El objetivo era que las emociones no solo se explicaran, sino que se pudieran visualizar. La mascota de cada clase es la protagonista de la canción y eso hace que los niños se identifiquen mucho más”, afirma De Pazos, quien destacó la buena acogida que tuvo la iniciativa entre el alumnado. “La respuesta fue maravillosa. Todo lo visual es mucho más motivador para ellos y les ayuda a entender y vivir lo que están aprendiendo”, añade.

Un cancionero para compartir en familia

Las canciones ya habían sido proyectadas previamente dentro del horario lectivo, pero la experiencia fue tan positiva que el centro decidió abrirla a las familias. “Queríamos que los niños pudieran verlas también con sus padres y madres, todos juntos”, detalla la directora. Aunque los vídeos están disponibles en plataformas digitales, la proyección en el CMI permitió compartir la experiencia de forma colectiva.

El proyecto “Moldeando emociones” continuará a lo largo del curso, con nuevas canciones que se irán incorporando en función de las actividades y contenidos que se trabajen en el aula. “El cancionero irá creciendo”, avanza la directora, convencida de que la música y la tecnología seguirán siendo una herramienta clave para el aprendizaje emocional del alumnado.