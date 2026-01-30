Detenido un joven de origen colombiano por propinar palizas en bares de Gijón

Un joven de 25 años, natural de Colombia, acaba de ser detenido por la Policía Nacional como autor de dos delitos de agresión después de propinar sendas palizas, en fechas diferentes, a distintos varones en locales hosteleros de Gijón. Este individuo, que se acogió a su derecho a no declarar tras el arresto, ha quedado en libertad provisional a la espera del desarrollo de la investigación judicial tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia.

El episodio violento por el que ha sido detenido tuvo lugar a finales del pasado año. En concreto, el 14 de diciembre. Este joven le propinó un fuerte puñetazo a otra personas en los alrededores de un establecimiento hostelero de la calle Roncal, en el barrio de El Llano.

El afectado, a la espera de los informes definitivos, sufrió lesiones de gravedad por lo ocurrido. Los hechos motivaron una investigación policial para tratar de identificar al sospechoso de la agresión. Según las fuentes consultadas, las cámaras de seguridad fueron claves para proceder a su detención.

Con las diligencias en marcha desde la comisaría de El Natahoyo se pudo relacionar ese caso de la calle Roncal con otra paliza ocurrida a las puertas de un local de la céntrica calle San Antonio, un establecimiento que en más de una ocasión, en el pasado, ha motivado la queja vecinal. Esa otra agresión que también se le atribuye por el momento tuvo lugar en febrero del pasado año.

Noticias relacionadas

La instrucción está en marcha y en las próximas semanas se practicarán nuevas pruebas a fin de esclarecer sendas agresiones. También sobre el investigado se realizarán pruebas a efectos de determinar si padece algún trastorno o si sufre algún tipo de adicción a sustancias estupefacientes.