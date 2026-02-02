Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hipnosis clínica centra una jornada divulgativa sobre ansiedad en el CMI de El Llano

La actividad, gratuita y abierta al público, se celebrará el sábado 28 en horario de tarde

Centro Municipal Integrado de El Llano

Centro Municipal Integrado de El Llano / Lucas Cid

Demi Taneva

Demi Taneva

El Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá sábado, 28 de febrero, la II Jornada Divulgativa de Hipnosis Clínica para el abordaje de la ansiedad, una cita abierta al público que busca acercar esta técnica terapéutica desde una perspectiva científica, rigurosa y aplicada a la salud. La actividad se desarrollará en horario de tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas, con entrada gratuita previa inscripción.

La jornada está organizada por DRV Psicosalud y coordinada por la psicóloga Dolores Rizo Vidal, responsable del centro y coordinadora del Grupo de Trabajo de Hipnosis del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias. Rizo, con más de dos décadas de experiencia clínica, subraya la utilidad de esta técnica en consulta: “Tras más de 20 años trabajando con hipnosis clínica puedo constatar su eficacia para la intervención con ansiedad, entre otros muchos fines terapéuticos”, señala. El objetivo, explica, es divulgar el uso de la hipnosis aplicada a la psicología clínica y desmontar ideas erróneas en torno a una herramienta avalada por la evidencia científica.

El programa combinará ponencias y demostraciones prácticas para facilitar la comprensión de cómo funciona la hipnosis en contextos terapéuticos reales.

La apertura correrá a cargo de Esteban Gómez Suárez, presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, y a continuación intervendrán especialistas como Lourdes Garrido, David Antón y la propia Dolores Rizo, que abordarán cuestiones como la ansiedad aguda y sostenida o el papel de la naturaleza en los procesos hipnóticos.

La jornada incluye también sesiones de hipnosis guiada, tanto individuales como grupales, y un coloquio final con el público asistente.

