El parque Electra del barrio gijonés de El Llano encara la recta final de su reforma: “Mejor que antes está, sin duda”

Las obras de renovación del parque Electra, en el barrio de El Llano, avanzan hacia su fase final con una percepción vecinal marcada por la prudencia y la diversidad de opiniones. Mientras algunos usuarios destacan la mejora del entorno y las nuevas instalaciones, otros muestran preocupación sobre el pavimento, la tala de árboles y algunos remates pendientes.

“Estoy muy contenta con las nuevas máquinas de ejercicio, las uso todas las mañanas”, señala Victoria Savina, una de las habituales del parque. Ana García, residente en la zona, reconoce que el cambio “no está mal”, pero confiesa que prefería el parque tal y como estaba antes. “Ese cemento que pusieron en el suelo no me gusta nada, aunque las máquinas sí están muy bien”, explica.

Entre los aspectos mejor valorados se encuentra la sensación de mayor amplitud. Varias usuarias coinciden en que ahora el espacio “está más abierto” y resulta más cómodo para pasear. “Antes estaba muy agobiado, había mucha humedad debajo de los árboles. Ahora se ve mejor”, comentan Natalia Vigil, Maite Prieto y Olga Iglesias. Mónica Pruneda, vecina del entorno, respalda esta percepción. “Mejor que antes está, sin duda. Los árboles se nos metían en casa y había muchos mosquitos y humedad”, señala.

La instalación de aparatos biosaludables ha sido uno de los cambios más visibles y mejor acogidos, especialmente entre personas mayores. “Le da vidilla al parque”, apunta Pruneda. Sin embargo, algunos vecinos echan en falta más equipamientos para niños.

Finalización prevista para finales de marzo

Uno de los principales objetivos de la reforma es garantizar el acceso de vehículos de emergencia. Los operarios confirman que los trabajos se centran ahora en reorganizar jardines y espacios para permitir el paso de camiones de bomberos y ambulancias. “Estamos modificando los jardines para facilitar el acceso y plantando las nuevas zonas verdes”, explican desde la obra, que sitúan el final de los trabajos “a finales de marzo, si el tiempo lo permite”.

“Hay que esperar a que esté terminado”

La presidenta de la asociación vecinal La Serena, Arancha Sánchez, reconoce que existen quejas, pero pide paciencia. “Hay zonas donde el pavimento ya está deteriorado y faltan papeleras, pero también hay cosas positivas”, afirma. Sánchez recuerda que durante la obra se han encontrado con dificultades técnicas, como arquetas subterráneas o la proximidad de garajes, que han ralentizado los trabajos. “Yo creo que van a buen ritmo. No podemos pedir que acaben en una semana”, señala. “Hay que dar tiempo a que rematen todo y luego valorar el conjunto. En general, la gente me dice que está bien”, resume la presidenta vecinal.