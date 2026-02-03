Desarticulado en El Llano (Gijón) un grupo que estafó más de 28.000 euros mediante falsas llamadas bancarias

La Policía Nacional ha desarticulado en el barrio de El Llano un grupo criminal especializado en estafas telefónicas mediante el conocido método del “vishing”. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas de origen sudamericano, dos hombres y dos mujeres de entre 25 y 46 años, acusadas de estafar más de 28.000 euros a al menos 24 víctimas repartidas por distintos puntos del país.

La investigación permitió constatar que gran parte del dinero obtenido de forma fraudulenta era retirado en cajeros automáticos de una misma entidad bancaria situada en El Llano, donde los autores realizaban extracciones sin necesidad de tarjeta física.

Se hacían pasar por empleados de banca

El caso se inició tras la llegada a la Comisaría de Gijón de varias denuncias procedentes de otras provincias, en las que se repetía el mismo patrón delictivo. En todos los casos, las víctimas recibían llamadas de personas que se hacían pasar por trabajadores de su banco y lograban, mediante engaños, que facilitaran códigos de verificación y datos personales.

Con esa información, los estafadores realizaban transferencias a cuentas ajenas o retiraban dinero en efectivo sin utilizar tarjeta. El objetivo era actuar con rapidez antes de que los afectados pudieran reaccionar.

Operaciones en una entidad de El Llano

Los agentes centraron parte de la investigación en una sucursal del barrio, donde se habían realizado numerosas extracciones vinculadas a las estafas. Tras analizar imágenes de seguridad y movimientos bancarios, lograron identificar a los presuntos autores. Las pesquisas confirmaron que el grupo operaba desde Gijón, aunque sus víctimas se encontraban en distintos puntos del país.

A finales del pasado mes de enero, los cuatro implicados fueron localizados y detenidos en la ciudad. Además, se realizó un registro en uno de los domicilios, donde se incautaron diferentes materiales. Tras pasar por dependencias policiales, dos de los detenidos fueron puestos a disposición judicial y los otros dos quedaron en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta

La Policía no descarta que el número de perjudicados y la cantidad estafada puedan aumentar, ya que continúan analizando posibles conexiones con otros casos similares. Desde el cuerpo recuerdan la importancia de desconfiar de llamadas que soliciten datos personales o bancarios y recomiendan colgar y contactar directamente con la entidad ante cualquier sospecha.