Los dueños de perros de El Llano reclaman más zonas cerradas para poder soltarlos con seguridad

Aunque el barrio cuenta con algunos espacios señalizados, la mayoría de los vecinos consultados coincide en que son insuficientes y, sobre todo, carecen de vallado, lo que impide soltar a los animales con tranquilidad. “No ves zonas suficientes. Aquí por el barrio casi nada”, resume Carmen Camblor, habitual del parque Manuel d’Andrés Fernández, donde pasea a diario a su perro. Según explica, muchos vecinos acaban recurriendo a parques convencionales “solo para que hagan sus cosas”, sin poder dejarlos libres.

Uno de los principales problemas señalados es la falta de espacios vallados. Rubén Martínez, usuario de la zona canina del parque Fernando Vela, considera que el recinto actual no cumple su función. “Deberían estar cerradas. Así no puedes soltar al perro, es como si estuvieras en un parque normal”, afirma. El vecino advierte además del riesgo que supone la cercanía del tráfico. “Si se te va para la carretera, te lo mata un coche”, añade, recordando incidentes provocados por ruidos o petardos que asustan a los animales.

Para muchos dueños, la única alternativa viable es desplazarse hasta el Parque de Los Pericones, donde existen amplias zonas verdes para perros. Juan Alonso, vecino del barrio, reconoce que “faltan zonas en el barrio para soltarlos” y que, sin ir hasta allí, resulta imposible dejarlos sin correa. “Aquí con los coches, los autobuses y el tráfico, no puedes”, señala.

No todos los vecinos son igual de críticos. José Luis Sierra, por ejemplo, considera que el sistema actual le resulta suficiente porque le gusta caminar hasta zonas más alejadas. “A mí me vale con ir hasta Los Pericones”, afirma. Sin embargo, la mayoría reclama mejoras. Ángeles Tuya resume una opinión bastante extendida: “Zonas hay, pero no para soltarlos. Si estuvieran valladas, estaría muy bien”. Para muchos propietarios, disponer de pequeños parques caninos cerrados dentro del propio barrio permitiría mejorar tanto la seguridad como la convivencia con otros usuarios.