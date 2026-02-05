"Están caros, pero van a volar", así disfrutan los gijoneses de los primeros oricios de Asturias que llegan a El Llano

Los primeros oricios asturianos de la temporada ya han llegado al barrio de El Llano, y lo han hecho acompañados de precios que confirman su transformación en un producto de lujo. La pescadería Ana fue la primera en recibir una caja procedente de la rula de Avilés, donde el kilo se pagó en su estreno a 26 euros.

La costera arrancó con cerca de mil kilos subastados en la rula avilesina, con precios que oscilaron entre los 18,50 y los 26 euros por kilo. Una cifra que confirma la revalorización del producto en los últimos años. “Se esperaba que fuese caro, pero tanto no”, reconoce Raúl Canales, de Pescadería Ana. “El tamaño es muy bueno y la calidad también, pero se está convirtiendo en un artículo de lujo”, afirma. Según explica, hace una década el precio era casi la mitad. “Un proveedor ya me dijo hace años que iba a doblarse, y acertó”, recuerda.

Hostelería, principal compradora

En la Pescadería Ana gran parte del primer lote ya tenía destino antes incluso de llegar al mostrador. “Esto está vendido casi todo a hostelería”, confirma Canales, que cifra en unos 80 kilos los ya comprometidos. “Ponemos algo para el público, porque también se lo merece, pero vuela”, añade. Según sus previsiones, a media mañana ya apenas quedarán unidades disponibles.

Los primeros oricios asturianos llegan a El Llano a precio de lujo: “Están caros, pero van a volar” / Ángel González

Clientes divididos por el precio

Entre los compradores, la calidad no se discute, pero el precio frena muchas decisiones. José Manuel Fernández, cliente habitual, lo tiene claro: “Son muy caros. Antes estaban a 18 o 19 euros y ahora casi a 29”. Aun así, reconoce que el aspecto es excelente. “La pinta es muy buena, pero hoy no compro”, señala.

Ana Menéndez, por su parte, se declara amante del producto. “Me encantan, hago pastel de oricios en Navidad”, cuenta, aunque tampoco se animó esta vez. “Entiendo que sean caros porque son los primeros, pero ahora mismo no puedo”, explica.

Para los profesionales, el origen sigue siendo un factor clave. “El asturiano es el mejor”, asegura Canales. “El gallego es bueno, pero este no tiene comparación”, subraya.