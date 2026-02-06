Susto en Gijón: tres personas resultan heridas por la caída de cascotes en el barrio de El Llano

Susto en el barrio gijonés de El Llano. La caída de cascotes desde la cornisa de un balcón del número 23 de la calle Juan Alvargonzález ha causado que tres personas hayan resultado heridas. Las fuentes consultadas indican que estas personas, a priori, tienen un pronóstico leve.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15.20 horas de este viernes. Según fuentes municipales, el toldo de la terraza de una cafetería suavizó la caída de los trozos que se habían desprendido desde la cornisa de un balcón. Hasta la calle Juan Alvargonzález se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los bomberos, que se encargaron de apuntalar la parte dañada mientras los agentes cortaban el tráfico en la vía.

Estas mismas fuentes indican que uno de los heridos fue trasladado en ambulancia. Los otros dos fueron por sus propios medios al médico. Además, esta caída de cascotes hizo que se produjeran daños en un vehículo que estaba aparcado.