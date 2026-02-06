Visto en Gijón: ponen a la venta una bici, en un escaparate vacío de un local cerrado y en alquiler

Los escaparates son una parte indispensable de cualquier negocio. Los dueños de locales y los trabajadores de los mismos los cuidan al detalle. Y, de hecho, no es raro que haya concursos en diferentes épocas del año sobre esta temática.

Los hay para todos los gustos. Y eso es justo lo que ha pasado en un local sin uso, es decir, sin ningún negocio activo, en Gijón. En concreto, en la calle San José. Todo aquel que pase por ahí podrá fijarse en este punto y darse cuenta de que ahí, ahora mismo, no hay ningún comercio funcionado. Pero sí un artículo a la venta.

Noticias relacionadas

Y es que tras el escaparate se puede ver una bici que, con un cartel al lado, se especifica que está a la venta. Para más inri, el escaparate tiene el cartel de se alquila... así que los interesados pueden ponerse al tanto del precio de las dos cosas. De la bici, y del negocio.