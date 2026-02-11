Una academia de inglés de El Llano, finalista en un premio nacional por su compromiso ambiental: “Todo esto es para el barrio”

La academia Ian’s School, ubicada en el barrio gijonés de El Llano, ha sido seleccionada como finalista del premio Green Positive de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), un reconocimiento nacional a proyectos educativos vinculados a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Se trata de una de las dos únicas academias de todo el país nominadas y la única representante asturiana. “Para nosotros ya es un orgullo estar entre los finalistas”, destaca Lydia Bytheway, profesora y segunda generación del centro. “No esperábamos llegar tan lejos, porque lo hacemos por convicción, no por premios”, añade.

El centro, que este curso cumple 35 años de trayectoria, compite gracias a un proyecto educativo que combina formación en valores, actividades al aire libre y concienciación medioambiental, con la implicación directa de alumnado, profesorado y familias.

Uno de los pilares del proyecto son las jornadas de limpieza que la academia organiza desde hace tres años en el parque de Los Pericones. Estas actividades, que se celebran habitualmente en el mes de junio, reúnen de forma voluntaria a alumnos, docentes y familiares. “Empezamos casi como una prueba, a ver si la gente se animaba, y nos sorprendió mucho la respuesta”, recuerda Bytheway. “Cada año se suma más gente y eso nos motiva a seguir”.

En la primera edición participaron unas cuarenta personas y en la siguiente convocatoria la cifra fue en aumento, retirándose cerca de 90 kilos de residuos en total. “Cuando ves todo lo que recogemos, te das cuenta de lo importante que es concienciar”, subraya.

Educación ambiental en el aula

Las acciones no se limitan a las limpiezas. Ian’s School ha desarrollado talleres, actividades creativas y materiales didácticos centrados en el cuidado del entorno. Entre ellos, destacan la creación de un rap sobre sostenibilidad y la elaboración de una revista ecológica. “Intentamos que no sea solo teoría”, explica Bytheway. “Queremos que lo vivan, que lo entiendan y que lo apliquen en su día a día”. Estos contenidos incluyen códigos QR que enlazan con vídeos y recursos elaborados por el propio alumnado. “A ellos les motiva mucho verse en los proyectos”, señala.

El origen de esta apuesta medioambiental se encuentra en el proyecto “The Language of the Sea”, una iniciativa conjunta de academias del norte de España centrada en la recogida de residuos en playas. “Aquello nos abrió los ojos”, afirma Bytheway.

Votación abierta al público

El ganador del premio Green Positive se decide mediante una votación abierta en redes sociales y en la web de FECEI, que permanecerá activa hasta el 19 de febrero. “Ahora pedimos un pequeño empujón a vecinos y familias, porque al final todo esto es para el barrio”, comenta Bytheway. “Cada voto cuenta y nos hace mucha ilusión sentir ese apoyo”. El fallo se dará a conocer el 28 de febrero, durante la gala FECEI Lider 2026, que se celebrará en Valencia.

Independientemente del resultado del certamen, Ian’s School ya prepara nuevas actividades de concienciación para los próximos meses, incluida otra jornada de limpieza para el próximo mes de junio. “Seguiremos luchando por un mundo y por un barrio más sostenible”, concluye Bytheway.