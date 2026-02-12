El Llano valora sobre la nueva ordenanza animal: más playa, límites claros y falta de zonas verdes

El borrador de la nueva ordenanza de protección y bienestar animal ha abierto el debate entre los vecinos del barrio de El Llano. El documento plantea cambios relevantes en la convivencia con mascotas, como reducir a 24 horas el tiempo que un perro puede permanecer solo en casa, obligar a esterilizar y poner chip a los gatos antes de los seis meses y prohibir la cría de animales en domicilios particulares salvo a profesionales autorizados.

La norma también busca reforzar la convivencia en la calle, con exigencias como llevar bolsas y agua durante los paseos, regular la presencia de perros en espacios públicos o impedir que permanezcan de forma habitual en balcones o terrazas. Entre las novedades más llamativas figura la posibilidad de que los perros accedan a la playa de San Lorenzo durante la temporada de baños en horario nocturno. Las medidas buscan equilibrar bienestar animal, convivencia vecinal y responsabilidad de los propietarios, y en la calle han generado un respaldo generalizado con algunos matices.

El acceso a la playa en verano es el cambio que más entusiasmo despierta entre los dueños de perros. Cristina Álvarez considera que la medida supone un avance importante y explica que “en verano lo pasan fatal y el mío siempre tira hacia la arena”. En la misma línea, Cristian Duman cree que compartir espacios es positivo siempre que exista responsabilidad y recuerda que “ahí está el gran choque entre quienes tienen perro y quienes no”. Rodrigo Muñoz también celebra la iniciativa y afirma que “todo lo que sea naturaleza lo agradecen”, convencido de que pasear por la playa antes de dormir será una opción muy valorada.

Bienestar animal y responsabilidad

Las medidas relacionadas con el bienestar animal también encuentran respaldo. El límite de tiempo que un perro puede permanecer solo en casa se percibe como una decisión lógica. Álvarez subraya que existen alternativas para evitarlo y sostiene que “hay guarderías y mil opciones para que no estén solos tanto tiempo”. Duman coincide en que los animales tienen necesidades propias y defiende que “son seres con necesidades, como nosotros, y hay que cuidarlos”. En cuanto al chip obligatorio para gatos, María Yáñez valora positivamente la medida y asegura que “todo lo que sea mejorar su calidad de vida me parece bien”.

Más allá de las normas, muchos vecinos apuntan al incivismo como el principal problema de convivencia. Cristina Álvarez cree que la normativa termina afectando a los propietarios responsables y sostiene que “acabamos pagando justos por pecadores”, añadiendo que no vería mal sanciones más duras para quienes no cumplen.

Falta de zonas para perros

La falta de espacios específicos para perros en el barrio es otra de las reivindicaciones más repetidas. Nicolás Córdova considera que la ciudad necesita más áreas habilitadas y lamenta que “en Gijón no hay nada”, reclamando zonas cerradas donde poder soltarlos con tranquilidad. Muñoz coincide y recuerda que “hay que ir a Los Pericones si quieres dar un buen paseo”, porque en el barrio existen pocas zonas verdes.

Una convivencia en evolución

Los vecinos perciben que la relación entre ciudad y mascotas está cambiando. Duman cree que Gijón está mejor adaptado que otros lugares y afirma que “aquí se integran más en la vida cotidiana”. Yáñez considera que la convivencia es sencilla y opina que “la complicamos nosotros”. Córdova, por su parte, cree que la ordenanza avanza en la dirección correcta, aunque “muy lento”.

El borrador continúa en fase de participación y las opiniones vecinales serán clave en su desarrollo definitivo. En El Llano el mensaje es claro: apoyo a las medidas, petición de más espacios y exigencia de responsabilidad para lograr una convivencia equilibrada entre personas y mascotas.