El Llano se va de Comadres para iniciar el Antroxu: “Fue una noche estupenda, lo pasamos muy bien”

Quince socias de la Asociación Vecinal Fumeru celebraron la noche de ayer el tradicional Jueves de Comadres en el restaurante Marieva, en una velada marcada por el buen ambiente, la cena y el baile.

La noche comenzó con la cena y continuó con música y baile. “La gente bailó muchísimo y la pista estaba llena”, resume Begoña Ferrín, presidenta de la entidad vecinal. La música, variada y con canciones de distintas épocas, animó a las participantes durante buena parte de la noche. El local contó además con fotocall y animación.

Como marca la tradición de Comadres, la celebración estuvo protagonizada exclusivamente por mujeres. “No había ni un hombre… bueno, el DJ”, comenta entre risas la presidenta. Desde la asociación recuerdan que llevan muchos años celebrando Comadres, una jornada que consideran un espacio propio para las mujeres. “Ese día somos nosotras, salimos, nos divertimos y no dependemos de nadie”, reflexiona Ferrín.

Una tradición intergeneracional

Ferrín también destacó que le sorprendió el ambiente generacional que se encontró en el restaurante. “Siempre se asocia Comadres a gente mayor y allí había muchísima gente joven celebrándolo”, señala. A su juicio, esa presencia demuestra que la tradición sigue viva y que la cita no es solo cosa de generaciones veteranas, sino que continúa renovándose año tras año.

En su caso, era la primera vez que salía a celebrarlo. “Nunca salí de Comadres, pero este año, al llevar la asociación, a ellas les presta que vaya”, explica. La experiencia fue positiva: “Estuve encantada y acabaron todas muy contentas”.

El único aspecto que, a su juicio, podría mejorarse es el horario del autobús de regreso, fijado a las tres de la madrugada. “Fue lo único que no me convenció, porque algunas ya tenemos una edad y se nos hace muy larga la noche”, señala entre risas, apuntando que quizá sería conveniente ofrecer más horarios de vuelta en próximas ediciones. Aún así, “fue una noche estupenda, lo pasamos muy bien”, concluye Ferrín.