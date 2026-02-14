Música, cine negro y danza oriental marcan la semana cultural del CMI El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano vuelve a llenar su agenda cultural con propuestas para todos los públicos del 19 al 21 de febrero, con música en directo, cine clásico y una cita internacional con la danza oriental.

La programación arrancará el jueves 19 con el concierto del trío asturiano Macavera, dentro del ciclo Arte en el Barrio. La banda, formada por Carlos Suárez, Arturo Ávila y Álvaro Masó, presentará su propuesta de pop y rock con influencias de blues, funk y música latinoamericana. El grupo, que obtuvo el tercer premio en el concurso de rock Ciudad de Oviedo y publicó en 2024 su primer álbum, Disco azul, actuará a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 20 será el turno del cine con una nueva sesión del ciclo Cine Negro II. La Sociedad Cultural Gijonesa proyectará Al rojo vivo (White Heat), dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por James Cagney, uno de los grandes referentes del género. La película se exhibirá en versión original subtitulada a las 19.00 horas.

La programación culminará el sábado 21 con la gala del XVIII Festival Internacional de Danza Oriental de Gijón, organizada por la Escuela de Danza Vanesa Moreno. La jornada comenzará a las 18.00 horas con un pre-show protagonizado por grupos locales, antes de la gala internacional de las 19.00 horas, que contará con figuras como Mohamed Ghareb, Munique Neith y Ana Palacio junto a bailarinas de prestigio internacional.