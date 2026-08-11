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Detenido en Gijón por atacar con un cuchillo a dos hombres que fueron a su casa para cobrar una deuda

El arrestado, brasileño de unos 20 años, fue reducido por varios policías a la puerta de su vivienda, en la avenida de Gaspar García Laviana

Una patrulla de la Policía Nacional frente al Palacio de Justicia de Gijón.

Una patrulla de la Policía Nacional frente al Palacio de Justicia de Gijón. / Juan Plaza

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C. Tamargo

Gijón

Un joven de unos veinte años y de origen brasileño fue detenido la pasada madrugada por protagonizar un violento episodio en la gijonesa avenida de Gaspar García Lavida. Según las fuentes consultadas, amenazó a dos hombres que acudieron a su casa –las primeras hipótesis apuntan a que iban a cobrar una deuda– con un cuchillo y tuvo que ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional que se desplazaron a la zona.

El incidente ocurrió sobre las 5 de la mañana. Dos individuos acudieron a la vivienda y comenzaron a aporrear la puerta. Sospechan los agentes que entre ambos existía algún conflicto previo, presumiblemente una deuda por drogas. El hombre cogió un cuchillo y les amenazó, luego llegó a bajar con el arma hasta la calle. Pero cuando iba a acometer contra ellos, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional. La actuación de los agentes permitió reducir a este hombre, esposarle y llevarle a los calabozos de la comisaría de El Natahoyo.

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